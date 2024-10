Graf dňa - Bitcoin (18.09.2024)

Nadchádzajúce rozhodnutie Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC) môže výrazne ovplyvniť cenu Bitcoinu. Keďže trh odhaduje 67 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 50 bázických bodov, čo je viac ako 35 % pred týždňom, očakávania výraznej zmeny politiky sú vysoké.

Bitcoinu sa v minulosti darilo po znížení sadzieb Fedu, ako to bolo vidieť po znížení v marci 2020. Súčasná situácia však predstavuje jedinečnú výzvu. Bitcoin ustúpil z nedávnych maxím na úrovni 60 660 USD na približne 58 000 USD, čo odráža neistotu na trhu. Zníženie o 25 bázických bodov by sa mohlo považovať za uvážený prístup, ktorý by mohol Bitcoin stabilizovať. Zníženie o 50 bázických bodov by sa však mohlo interpretovať ako prejav ekonomických obáv, čo by mohlo mať negatívny vplyv na rizikové aktíva, ako je Bitcoin, alebo poskytnúť vyšší rast na základe nižších nákladov na kapitál.

September je pre Bitcoin historicky sezónne slabým mesiacom s priemerným mesačným výnosom -2 %. Október však bol historicky jedným z najlepších mesiacov, čo by sa mohlo dobre spájať s potenciálnym zmiernením menovej politiky.

Investori by sa mali pripraviť na zvýšenú volatilitu v súvislosti s oznámením FOMC a následnou tlačovou konferenciou. Výhľadové usmernenie Fedu a aktualizovaný bodový graf budú mať rozhodujúci význam pri formovaní nálady na trhu nad rámec bezprostredného rozhodnutia o sadzbách.

Bitcoin (D1 interval)

Cena Bitcoinu včera prekonala 50-dňovú SMA a dnes zostáva nad touto úrovňou. V súčasnosti ako podpora pôsobí úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Pre býkov by prelomenie 100-dňovej SMA na úrovni 61 237 USD predstavovalo dobrú príležitosť na otestovanie úrovne 61,8 % Fibonacciho retracementu. Nad touto úrovňou existuje potenciál na opätovné otestovanie 200-dňovej SMA. Jasná býčia divergencia sa začala pred dvoma týždňami. Index RSI sa teraz nachádza v neutrálnej oblasti, čo v kombinácii s pozitívnou cenovou akciou stále ponúka potenciál na rast. Pozitívne diverguje aj MACD. Okrem toho konvergencia DI+ a DI- zvyčajne signalizuje potenciálny obrat trendu.

Zdroj: xStation