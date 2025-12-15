Graf dňa: CHN.cash (15.12.2025)

Futures na index Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI; CHN.cash) klesli takmer o 0,7 %, pričom sentiment ovplyvnila kombinácia nedávneho výpredaja technologických akcií na Wall Street a nových čínskych ekonomických údajov, ktoré boli slabšie, ako sa očakávalo. Pokračujúce zhoršovanie situácie na trhu s nehnuteľnosťami naďalej negatívne ovplyvňuje spotrebiteľský dopyt a čoraz viac sa prejavuje aj v oslabení podnikateľskej činnosti, keďže spoločnosti obmedzujú kapitálové výdavky.
CHN.cash sa momentálne na dennom grafe obchoduje pod svojimi tromi kľúčovými exponenciálnymi kĺzavými priemermi (EMA10, EMA30, EMA100), čo naznačuje silnú klesajúcu dynamiku. Futures sa pohybujú okolo kritickej úrovne podpory v blízkosti 8 890 a prepad pod žltú nárazníkovú zónu (8 825–8 890) by mohol spustiť ďalší predajný tlak. Na rastovej strane by oznámenie nových stimulačných opatrení spolu s odrazom smerom k EMA100 mohli pomôcť indexu prekonať predajný tlak a stabilizovať sa.
Zdroj: xStation5
Čo dnes stojí za pohybom CHN.cash?
Maloobchodné tržby, spotreba a nehnuteľnosti:
Spotrebiteľská aktivita zostáva utlmená (1,3 % medziročne vs. 2,8 % očakávania), keďže dlhodobý pokles v sektore nehnuteľností naďalej oslabuje majetok domácností aj ich dôveru. Klesajúce ceny bývania a pokles investícií do realít sa premietajú do slabších výdavkov – maloobchodné tržby zaostali za očakávaniami a kľúčovou brzdou boli automobily po pozastavení dotácií na výmenu vozidiel. Úrady síce signalizovali podporu spotreby, doterajšie opatrenia sú však cielené a nedostatočné na výraznejšie zlepšenie sentimentu.
Slabé investície:
Investície do fixných aktív klesli výraznejšie, než sa očakávalo (-2,6 %), a to v dôsledku prehlbujúceho sa poklesu investícií do nehnuteľností a opatrných výdavkov súkromného sektora. Znižovanie zadlženosti developerov, slabá viditeľnosť dopytu a absencia rozsiahleho fiškálneho stimulu tlačia na kapitálové výdavky. Hoci Peking prisľúbil dodatočnú fiškálnu podporu a emisiu špeciálnych dlhopisov, trhy zostávajú skeptické, pokiaľ ide o načasovanie a rozsah účinného naplnenia týchto sľubov.
Priemyselná výroba:
Rast priemyselnej produkcie sa spomalil na najslabšie tempo od augusta (4,8 % vs. 5 % očakávania), čo odráža slabý domáci dopyt a snahy obmedziť nadbytočnú ponuku v niektorých sektoroch. Zahraničný dopyt poskytol čiastočnú podporu, avšak slabšia spotreba a investície doma brzdia dynamiku. Bez výraznejšieho uvoľnenia hospodárskej politiky na oživenie dopytu hrozí, že výrobná aktivita v nasledujúcich mesiacoch ďalej stratí dynamiku.
Zlato mieri k novým rekordom: Analytici veria v rast až na 5 000 USD za uncu v roku 2026
Graf dňa: GBPUSD (17.12.2025)
⏫Ropa rastie o 2 % pre problémy s dodávkami
DE40: Množstvo informácií, málo pohybov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.