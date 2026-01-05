Graf dňa: OIL.WTI – ako ovplyvní americká intervencia vo Venezuele ropný trh? 🔎

Udalosti vo Venezuele počas víkendu otriasli globálnym spravodajstvom, no dopad na finančné trhy je zatiaľ obmedzený. V čase písania ropa, drahé kovy a americký dolár zaznamenávajú mierne zisky.
- Maduro bol zadržaný počas vojenskej operácie vedenou Spojenými štátmi.
- Trump vyhlásil, že Spojené štáty teraz majú „plný prístup“ k venezuelským zdrojom a chce, aby sa americké ropné spoločnosti vrátili do krajiny.
- V prístave La Guaira boli hlásené len menšie škody na infraštruktúre a produkcia spoločnosti PDVSA zostala neporušená.
Cena ropy najskôr klesla približne o 0,73 % na 56,30 USD za barel, neskôr však oživila a aktuálne sa obchoduje okolo 57,45 USD. Trh sa snaží započítať možný prílev zahraničného kapitálu do Venezuely a potenciálnu obnovu silne zanedbaného ropného sektora pod vedením USA. Venezuela aktuálne predstavuje len asi 1 % globálnej produkcie, no vlastní približne 17 % svetových ropných rezerv.
Správy o kapitálových iniciatívach — vrátane investičného fondu vo výške 2 miliardy USD pod vedením bývalého manažéra Chevronu Aliho Moshiriho — posilnili očakávania, že produkcia by mohla postupne rásť v dlhšom horizonte.
Americkí ropní giganti ako Chevron (+7,70 %) a Exxon Mobil (+4,45 %) prudko rastú na základe špekulácií o ich možnom zapojení do obnovy venezuelskej infraštruktúry.
Realisticky však obnova produkcie bude vyžadovať roky nákladných investícií do vrtov, rafinérií a dopravnej infraštruktúry a niektoré odhady naznačujú, že významný nárast dodávok nemusí prísť skôr ako po roku 2030.
Vzhľadom na tento dlhodobý horizont trhy vyhodnotili krátkodobý vplyv na ponuku ako obmedzený. Odborné komentáre naznačujú, že obnova venezuelského ropného sektora je „veľmi dlhodobý projekt“, ktorý môže čeliť oneskoreniam, čo pomohlo utlmiť obavy z okamžitého prebytku ponuky.
Zároveň OPEC+ cez víkend rozhodol o ponechaní produkcie bez zmeny, čo ďalej stabilizuje výhľad ponuky pre prvý štvrťrok 2026.
Zhrnutie: Víkendové udalosti majú v súčasnosti skôr politický než fundamentálny dopad na trhy. Najvýraznejšou reakciou je zvýšená volatilita na trhu s ropou, mierne posilnenie amerického dolára a rast cien drahých kovov, podporený rastúcou geopolitickou neistotou.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
