Krypto novinky: Bitcoin sa v roku 2026 vracia k rastu 📈 Zhabú USA 600 000 BTC z Venezuely?

Bitcoin dnes rastie smerom k úrovni 93 000 USD, čo je najvyššia hodnota od prvej polovice decembra 2025, a to na pozadí pozitívneho sentimentu na americkom akciovom trhu, kde futures na Nasdaq 100 a S&P 500 (US100 a US500) pred otvorením posilňujú.
Bitcoin je od začiatku roka v pluse viac ako 6 % a odrazil sa po dosiahnutí rekordne prepredanej úrovne RSI, naposledy videnej v auguste 2023. On-chain dáta poukazujú na historicky vysokú akumuláciu BTC tzv. whale adresami, zatiaľ čo celkový trhový sentiment ostáva utlmený, čo otvára priestor na pokračovanie trendu.
Ropa reagovala miernym poklesom pod 60 USD za barel po americkej vojenskej operácii vo Venezuele. Ak by USA skutočne získali kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami, mohlo by to vyvolať tlak na globálnu infláciu a v dôsledku toho podporiť rizikové aktíva vrátane Bitcoinu.
Tento vplyv však nie je možné očakávať okamžite, ide skôr o viacročný horizont. Ropný sektor Venezuely si vyžaduje investície v desiatkach miliárd dolárov, aby sa vrátil na úroveň historicky rekordnej kapacity.
Nie je ani isté, či USA dosiahnu svoje ciele bez pozemnej vojenskej intervencie, pričom takýto scenár by skôr podporil ceny ropy, než ich stlačil.
Podľa údajov spoločnosti CoinShares dosiahli globálne prílevy do kryptomien v roku 2025 objem 47,2 miliardy USD, v porovnaní so 48,7 miliardami v roku 2024.
Počas poslednej obchodnej seansy minulého týždňa (v piatok) zaznamenali ETF fondy na BTC a ETH prílevy 464 mil. USD a 124 mil. USD.
Bitcoin bude tento týždeň primárne citlivý na dáta z amerického trhu práce (NFP v piatok), avšak trh je čoraz viac presvedčený, že vplyv Donalda Trumpa na Fed bude výrazne holubičí, bez ohľadu na makrodáta.
To znamená, že ani silné ekonomické údaje nemusia odradiť budúceho šéfa Fedu od znižovania sadzieb.
Bitcoiny z Venezuely – čo ďalej?
Podľa výskumu analytičiek Clary Preve a Bradleyho Hopea drží Venezuela aktuálne BTC a stablecoiny v hodnote medzi 56 a 67 miliardami USD, pričom médiá špekulujú o možných 600 000 BTC.
Krajina údajne začala nakupovať BTC a kryptomeny v roku 2017, keď predávala zlato z tzv. Orinockého ťažobného oblúka a výnosy prevádzala mimo amerického dolára.
Odhady naznačujú, že zlato v hodnote 2 miliárd USD mohlo byť vymenené za Bitcoin pri cene okolo 5 000 USD, čo by implikovalo držbu približne 400 000 BTC v súčasnej hodnote cca 37 miliárd USD.
Venezuela mohla taktiež disponovať Tetherom (USDT), ktorý prijímala ako platbu za ropu, a ten neskôr menila za BTC, čím sa snažila vyhnúť sankciám a diverzifikovať sa od stablecoinu naviazaného na USD.
Ak by USA získali prístup k venezuelskej kryptopeňaženke, tieto Bitcoiny by pravdepodobne boli prevedené do tzv. americkej strategickej rezervy a neboli by predané, v súlade s vyhlásením Trumpovej administratívy o „nepredaji žiadnych zhabaných Bitcoinov“.
Ak by USA skutočne prevzali tieto rezervy – takmer 3 % celkovej globálnej ponuky BTC (21 miliónov) – potom by táto ponuka zmizla z trhu, čo by v dlhodobom horizonte podporilo cenu.
Na druhej strane existuje možnosť, že Venezuela stále držiace BTC použije napríklad na nákup zbraní alebo iné výdavky, ak by došlo k devastačnej americkej pozemnej operácii.
Zdroj: CoinPedia
Grafy Bitcoinu a Etherea (H1, D1)
Bitcoin aj Ethereum sa v súčasnosti obchodujú v rámci rastúceho cenového kanála, pričom na hodinovom grafe sa pri oboch kryptomenách črtá potenciálne býčia formácia „podšálky“. Pri Bitcoine sa kľúčová podpora nachádza okolo 91,8 tis. USD, kde sa nachádza spodná hranica cenového kanála a zároveň kĺzavý priemer EMA50.
Zdroj: xStation5
Na hodinovom grafe Bitcoin narazil na kľúčovú rezistenciu v podobe exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
Podobne ako Bitcoin aj Ethereum dnes rastie na úrovne, ktoré sme naposledy videli v polovici decembra. Krátkodobú podporu naznačuje EMA50 na hodinovom grafe (okolo 3 100 USD), zatiaľ čo spodná hranica cenového kanála sa nachádza okolo 3 050 USD, kde zároveň leží EMA200 (červená línia).
Zdroj: xStation5
Na dennom grafe cena Etherea dosiahla 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer EMA50 (oranžová línia) a rovnako ako BTC zatiaľ zápasí s jeho prerazením smerom nahor.
Zdroj: xStation5
Prílevy do ETF fondov rastú
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
