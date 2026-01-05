Prevrat vo Venezuele podporuje európske a miestne obranné akcie ⚔️

- Ropa stabilná po udalostiach vo Venezuele – trh vníma možnosť zvýšenia ponuky, no až v dlhodobom horizonte.
- Európske akciové trhy v dobrej nálade – index Euro Stoxx 50 rastie o 0,65 %, lídrom zostáva nemecký DAX.
- DAX preráža konsolidáciu – môže otvoriť cestu k novým rekordom, dlhodobý uptrend pokračuje.
- ASML prelamuje rekordy – akcie rastú o 4,5 % po zvýšení odporúčania od Bernstein a silných výhľadoch pre trh DRAM.
- Európske obranné firmy zdražujú – investori reagujú na zvýšené napätie po útokoch USA na Venezuelu.
- Airbus prekonal plán dodávok – 793 lietadiel v roku 2025, napriek skorším problémom s modelom A320; akcie +2,2 %.
Počiatočné reakcie trhu na víkendové udalosti vo Venezuele môžu byť pre niekoho prekvapením. Ropa na začiatku dňa mierne stratila, no následne sa vrátila k piatkovým záverečným úrovniam, čo môže naznačovať, že trh skutočne vidí vyššiu pravdepodobnosť zvýšenej aktivity na venezuelských ropných poliach, a tým aj potenciálne zvýšenie globálnej ponuky komodity – ale len v dlhodobom horizonte.
Treba pripomenúť, že Venezuela má predovšetkým ťažkú, takmer asfaltovú ropu, ktorá je úplne odlišná od ropy ťaženej napríklad v Saudskej Arábii. Je nákladná na ťažbu a vyžaduje pokročilé rafinačné technológie na prepravu potrubím na trh.
Mierne poklesy naznačujú, že trh vidí príležitosť na pomalý a dlhodobý rozvoj tohto sektora vo Venezuele s pomocou amerického kapitálu, no k reálnemu zvýšeniu dodávok dôjde až po dlhšom čase.
Na akciových trhoch je však nálada veľmi pozitívna – európske burzy v priemere rastú o 0,65 % (Euro Stoxx 50). Darí sa najmä ťažobnému a technologickému sektoru, zatiaľ čo na trhu s pohonnými látkami sledujeme slabosť, kde akcie veľkých spoločností prevažne klesajú.
Reakcia amerických trhov sa očakáva o 15:30.
Nemecký DAX (na hotovostnom trhu) aktuálne rastie takmer o 0,65 %, francúzsky CAC40 o 0,12 % a britský FTSE100 o 0,24 %.
Nemecký akciový trh ťahá najmä rast akcií spoločnosti Rheinmetall (RHM.DE).
Aktuálne kurzy hlavných kontraktov. Zdroj: xStation
Aktuálne pozorovaná volatilita na širšom európskom trhu. Zdroj: xStation
Na začiatku týždňa DAX dynamicky rastie a preráža hornú hranicu širokého pásma konsolidácie, ktoré v roku 2025 obmedzovalo DE40. Ak dnešná seansa uzavrie horné telo intradenného svietnika nad týmto pásmom, môže to znamenať, že predchádzajúca bariéra bola prekonaná a DE40 si razí cestu k ďalším ziskom smerom k historickému maximu (ATH).
Naopak, návrat pod túto štruktúru by mohol pripomínať vývoj kontraktu v roku 2025, kedy z týchto úrovní začali silnejšie korekcie.
Z technického hľadiska však vzhľadom na to, že 50- a 100-dňové EMA zostávajú pod aktuálnymi hodnotami DE40, dlhodobý rastový trend zostáva neporušený.
Zdroj: xStation
Firemné správy:
ASML (ASML.NL) dnes silno rastie, akcie spoločnosti posilňujú až o 4,5 % na nové rekordné maximum po tom, čo analytici Bernstein zvýšili odporúčanie z „market perform“ na „outperform“, s odkazom na podceňovaný rastový potenciál v segmente pamätí DRAM.
Bernstein uvádza, že hoci mnohí investori spájajú rast ASML predovšetkým s výrobcami logických čipov (CPU, GPU), nadchádzajúci investičný cyklus v oblasti DRAM a HBM (High Bandwidth Memory) by mohol byť hlavným motorom rastu v rokoch 2026–2027, ktoré analytici označujú za „veľké roky pre EUV technológiu“.
Cieľovú cenu pre ASML zvýšili z 800 EUR na 1 300 EUR.
Spoločnosť zverejní kvartálne výsledky 28. januára pred otvorením trhu.
Rovnako ako v Ázii, aj európske obranné spoločnosti zaznamenávajú nárast hodnoty po útokoch USA na Venezuelu a zajatí prezidenta Nicolása Madura.
Rast cien akcií v obrannom sektore je typickou reakciou trhu v časoch zvýšeného geopolitického napätia, pričom aktuálna situácia v Južnej Amerike predstavuje výrazný impulz dopytu pre firmy napojené na obranný priemysel.
Zdroj: xStation
Airbus (AIR.DE) prekonal svoj cieľ dodávok na rok 2025, keď podľa zdrojov agentúry Bloomberg dodal 793 lietadiel oproti revidovanej prognóze okolo 790 kusov. Tento výsledok bol dosiahnutý vďaka zrýchleniu dodávok v posledných dňoch roka, hoci údaje sú predbežné a môžu ešte podliehať menším úpravám. V decembri Airbus znížil svoj pôvodný plán z približne 820 lietadiel v dôsledku problémov s modelom A320, vrátane potreby rozsiahlych softvérových aktualizácií a dodatočných kontrol trupu, ktorý nespĺňal technické normy. Výrobca zverejní konečný počet dodávok a objednávok 12. januára po uzavretí búrz. Akcie spoločnosti dnes rastú o 2,2 %.
