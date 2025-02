Graf dňa - Ethereum (06.02.2025)

Ethereum dnes získava 1,95 % a dosahuje hodnotu 2 850 USD, čím čiastočne znižuje svoj predchádzajúci náskok pred Bitcoinom z prvej časti dňa. Posledných niekoľko mesiacov patrilo z hľadiska nálady na trhu k najhorším v histórii Etherea. Zatiaľ čo Bitcoin dosahuje nové maximá a zostáva relatívne blízko svojho historického maxima (ATH), Ethereum je takmer 40 % pod svojimi historickými maximami z predchádzajúcej býčej série. Naopak, Bitcoin je v súčasnosti viac ako 43 % nad svojím maximom z posledného cyklu.

Slabosť Etherea je spôsobená predovšetkým stagnáciou rastu, ktorú spôsobuje absencia jasnej obchodnej stratégie a pomalý vývoj siete na strane vývojárov. Ďalším faktorom, ktorý prispieva k problémom Etherea, je vzostup projektov druhej vrstvy (L2), ako sú Polygon a Arbitrum. Tie boli spočiatku považované za spasiteľov Etherea, ktorí riešili problémy so škálovateľnosťou znížením transakčných nákladov a zvýšením rýchlosti spracovania. Časom sa však ukázalo, že úspech projektov L2 výrazne znížil prevádzku v hlavnej sieti Etherea. Okrem toho Ethereum Foundation pravidelne predávala veľké množstvo ETH, čo negatívne ovplyvnilo náladu na trhu.

Napriek týmto problémom je na obzore niekoľko pozitívnych zmien:

Ethereum sa pripravuje na ďalšiu aktualizáciu siete, Pectra , ktorá by mala byť v hlavnej sieti spustená v marci. Cieľom tejto aktualizácie je zlepšiť škálovateľnosť a efektívnosť Etherea.

Existujú špekulácie, že Ethereum Foundation pracuje na novej marketingovej stratégii a zvažuje, že na financovanie vývoja bude namiesto predaja ETH stakovať.

Inštitúcie a vysokopostavené projekty si aj naďalej vyberajú Ethereum na zúčtovanie, a to aj napriek kritike jeho škálovateľnosti. Vysoké objemy transakcií a celková uzamknutá hodnota (TVL) stále uprednostňujú Ethereum pred ostatnými blockchainmi.

Spoločnosť BlackRock plánuje tokenizovať reálne aktíva (RWA) na Ethereum, čo signalizuje ďalšie inštitucionálne prijatie.

Uvažuje sa o atraktívnejších integračných modeloch s projektmi L2 s cieľom zvýšiť hodnotu Etherea.

Napriek dočasným neúspechom zostáva pozícia Etherea silná. Nálada investorov je v súčasnosti rekordne nízka. Inštitucionálni investori - vrátane tých, ktorí sú spojení s administratívou Donalda Trumpa a spoločnosťou World Liberty Financial - však vlastnia značné množstvo Etherea. To naznačuje, že s objavením sa jasnejších regulácií a pokrokom v integrácii blockchainu s tradičnými financiami by Ethereum mohlo zažiť opätovný vzostup a znovu získať priazeň aj u retailových investorov.