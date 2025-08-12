Graf dňa - Ethereum (12.08.2025)

Ethereum včera vzrástol na 4 300 USD, čo je najvyššia úroveň od býčieho trhu v roku 2021, a to vďaka inštitucionálnemu dopytu, ktorý sa prejavil v rekordnom príleve kapitálu do ETF. Spotové ETF fondy ETH kótované v USA prilákali za jediný deň viac ako 1 miliardu USD (nový rekord), pričom najväčší podiel mali BlackRock ETHA (640 miliónov USD) a Fidelity FETH (277 miliónov USD). Celkové čisté prílevy od mája presiahli približne 10,8 miliardy USD. BlackRock ETHA teraz spravuje aktíva v hodnote viac ako 13 miliárd USD a fondy ETH zaznamenali päť po sebe idúcich dní pozitívnych prílevov. Aktuálna cena ETH zostáva približne 10 % pod svojím historickým maximom nad 4 800 USD.
Záujem presahuje ETF, keďže verejne obchodované spoločnosti rýchlo zvyšujú svoju expozíciu voči ETH. Sharplink oznámil plány na získanie ďalších 400 miliónov dolárov na zvýšenie svojich podielov nad 3 miliardy dolárov (~1 % ponuky), pričom už kontroluje okolo 600 000 ETH; medzi najväčších držiteľov patria aj BitMine (~1,2 milióna ETH), Bit Digital (~120 306 ETH) a EtherMachine (~345 362 ETH). Fundamental Global (FG Nexus) zverejnila nákup 47 331 ETH a má v úmysle ďalej rozširovať svoj podiel v sieti. Inštitucionálny záujem rastie, ETF fondy lámajú rekordy a ETH v auguste prekonáva BTC.
