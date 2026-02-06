Graf dňa: EUR/USD po dátach z Európy a slabšom americkom trhu práce

Menový pár EUR/USD sa momentálne obchoduje okolo úrovne 1,17953. Trh vykazuje miernu volatilitu v reakcii na najnovšie makroekonomické údaje z Európy, ako aj na aktualizácie z amerického trhu práce. Pár sa stiahol z nedávnych lokálnych maxím, keďže impulzy vyplývajúce z priemyselných dát a signálov ECB boli príliš slabé na udržanie predchádzajúcej rastovej dynamiky. Investori zostávajú opatrní a sledujú risk-off sentiment aj očakávania týkajúce sa rozhodnutí nového predsedu Fedu.
Zdroj: xStation5
Čo dnes formuje kurz EUR/USD?
Rozhodnutia ECB a komunikácia
ECB včera ponechala úrokové sadzby bez zmeny, v súlade s očakávaniami trhu. Banka zdôraznila relatívne stabilnú infláciu a riziko príliš silného eura, čo obmedzuje priestor na ďalšie posilňovanie meny. V praxi to znamená, že EUR/USD momentálne reaguje najmä na makroekonomické údaje a trhový sentiment, nie priamo na rozhodnutia ECB.
Údaje z amerického trhu práce
Najnovšie údaje z amerického trhu práce ukázali nárast prepúšťania podľa Challenger z 35-tisíc na 108-tisíc, ako aj vyššie týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti na úrovni 231-tisíc oproti očakávaným 213-tisícom. Počet voľných pracovných miest podľa JOLTS klesol na 6,5 milióna, zatiaľ čo trh očakával 7,2 milióna, čo signalizuje mierne oslabenie trhu práce.
Risk-off sentiment a európske dáta
Slabšie priemyselné údaje z Nemecka a mierny pokles európskych akcií udržiavajú mierny risk-off sentiment. Krátkodobé výkyvy EUR/USD sú obmedzené a menový pár zostáva pod úrovňou 1,18. Celková štruktúra rastového trendu eura však zostáva zachovaná.
Nový predseda Fedu a trhové očakávania
Trhy vkladajú nádeje do nového predsedu Fedu a očakávajú jeho relatívnu nezávislosť od tlaku zo strany americkej administratívy. Investori predpokladajú, že Fed nepodľahne výzvam na rýchle a agresívne znižovanie sadzieb, ktoré by mohlo destabilizovať trhy. Tento faktor dodáva americkému doláru určitú silu v očiach investorov a zároveň obmedzuje prudké pohyby na trhu vrátane výrazného posilnenia USD voči euru.
