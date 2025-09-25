Graf dňa: EURCHF (25.09.2025)

- SNB ponecháva úrokovú sadzbu na úrovni 0 %
- SNB je naďalej pripravená v prípade potreby intervenovať na devízovom trhu; obnovenie minimálneho výmenného kurzu neplánuje.
- Inflačné tlaky sa v porovnaní s druhým štvrťrokom v podstate nezmenili; podmienená prognóza zostáva v pásme cenovej stability 0-2 %.
- Hlavným rizikom sú americké clá, ktoré zaťažujú švajčiarsky vývoz/investície - najmä strojárstvo a hodinárstvo.
- Žiadne usmernenie do budúcnosti; rozhodnutia sa prijímajú štvrťročne. Hranica pre záporné sadzby je vysoká, ale sadzby by mohli klesnúť pod nulu, ak by strednodobá inflácia opustila cieľové pásmo.
Švajčiarska národná banka ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0 %, čo znamená prestávku po sérii znižovaní od marca 2024. Vklady na požiadanie budú naďalej úročené sadzbou 0 % až do stanovenej hranice, pričom sumy nad touto hranicou budú úročené diskontom vo výške 0,25 percentuálneho bodu. Politici zdôraznili pripravenosť konať na devízových trhoch, ak to bude potrebné, ale vylúčili návrat k minimálnemu výmennému kurzu, pričom poznamenali, že dnešný kontext sa líši od roku 2011.
Pokiaľ ide o ceny, SNB zhodnotila, že inflačné tlaky sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom v podstate nezmenili. Celková inflácia vzrástla z májových -0,1 % na augustových 0,2 %, k čomu prispel najmä cestovný ruch a dovoz tovarov. Podmienený vývoj inflácie - za predpokladu, že základná úroková sadzba zostane počas celého horizontu na úrovni 0 % - zostáva v pásme stability 0 - 2 %, pričom v roku 2025 dosiahne v priemere 0,2 %, v roku 2026 0,5 % a v roku 2027 0,7 %. Politika teda zostáva akomodačná, ale v súlade s cenovou stabilitou.
Banka naďalej očakáva rast švajčiarskeho HDP v roku 2025 na úrovni 1 - 1,5 %, v roku 2026 tesne pod 1 % a ďalšie zvyšovanie nezamestnanosti. Clá najviac postihujú exportne orientované odvetvia, ako sú strojárstvo a hodinárstvo, zatiaľ čo služby sa zatiaľ zdajú byť odolnejšie.
Tlačová konferencia
Prezident Martin Schlegel zdôraznil vysokú latku pre návrat k záporným sadzbám: SNB by uvažovala o sadzbách pod nulou len v prípade, ak by sa strednodobá inflácia pohybovala mimo pásma cenovej stability. Zopakoval, že chýba forwardové usmernenie - politika sa stanovuje štvrťročne - a poznamenal, že SNB „nie je obmedzená“ v možnosti intervenovať na devízových trhoch, kedykoľvek to považuje za vhodné.
Kurz EURCHF sa po tomto rozhodnutí, ktoré bolo do veľkej miery ocenené, v podstate nezmenil. Pár vykazoval o niečo vyššiu volatilitu ako zvyčajne, aj keď nie výrazne nad priemerom takýchto udalostí.
