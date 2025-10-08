Graf dňa: EURUSD (08.10.2025)

- EURUSD klesol o približne 0,3 % v dôsledku všeobecného posilnenia dolára.
EURUSD klesol o 0,3 % na úroveň okolo 1,162 v dôsledku globálneho posilnenia dolára a prepadol sa pod kľúčovú podporu blízko úrovne 1,165. Od začiatku týždňa najobchodovanejšia menová dvojica na svete klesla takmer o 1 %, keďže politické nepokoje vo Francúzsku a Japonsku zvýšili dopyt po klasických „bezpečných prístavoch“, ako sú dolár a zlato.
Tento týždeň EURUSD vstúpil do prudkej korekcie po tom, čo minulý týždeň prekonal hranicu 1,172, a dnes dosiahol takmer šesťtýždňové minimum. Pár našiel podporu na 100-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA100, tmavo fialová). Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje EURUSD?
- Dolár posilňuje voči všetkým menám G10, keďže politická neistota vo Francúzsku a Japonsku zatláča do úzadia domáce obavy v USA, t. j. pretrvávajúce zastavenie činnosti vlády. Dolárový index (USDIDX) dnes vzrástol o 0,2 % a dosiahol dvojtýždňové maximum.
- Obavy o rozpočet a politickú stabilitu v hlavných ekonomikách zvýšili optimizmus investorov voči doláru a celkovému hospodárskemu výhľadu USA. Zastavenie činnosti vlády a nedostatok väčšiny makroekonomických údajov vytvárajú určitú neistotu ohľadom ďalšieho rozhodnutia Fedu, ale tento vplyv je príliš malý na to, aby zmenil očakávania trhu týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb v USA v októbri.
- Prezident Emmanuel Macron sa včera stretol s predsedami francúzskeho Národného zhromaždenia a Senátu, aby konzultoval možnú rozpustenie parlamentu. Francúzske médiá tiež informovali, že prefektúram bolo odporúčané, aby sa pripravili na možné voľby v období od 16. do 23. novembra. Na Macrona sa zvyšuje politický tlak, aby odstúpil, čo komplikuje výhľad pre druhú najväčšiu ekonomiku EÚ, najmä keď rezignácia premiéra Lecornu zmarila nádeje na včasné schválenie rozpočtu.
- Na druhej strane, na kľúčové dlhopisy Eurozóny nie je vyvíjaný žiadny dodatočný tlak. Francúzske 10-ročné výnosy klesli o približne 5 bázických bodov, hoci zostávajú blízko historických maxím, nad úrovňami zaznamenanými počas posledného rozpustenia parlamentu v roku 2024. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov klesli približne o 2,5 bázických bodov.
- Stojí za zmienku, že slabšie euro by mohlo podporiť ekonomiku EÚ zvýšením konkurencieschopnosti vývozu, za predpokladu, že francúzska politická kríza sa nezmení na dlhodobú patovú situáciu alebo fiškálnu krízu. Prezidentka ECB Christine Lagarde tento týždeň zdôraznila, že posilnenie eura predstavuje potenciálne riziko pre rast EÚ, takže trvalý pokles kurzu EURUSD z nedávnych maxím by mohol zmierniť spomalenie obchodnej aktivity pozorované minulý mesiac.
- Japonský jen neprofitoval z toku investícií do bezpečných aktív, keďže ho zaťažilo menovanie Sanae Takaichi za kandidátku na premiérku. Takaichi opakovane podporovala expanzívnu fiškálnu politiku a kritizovala ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Potenciálne zvýšenie verejných výdavkov by mohlo byť inflačné a v kombinácii s oslabením jenu by mohlo urýchliť návrat k zvyšovaniu úrokových sadzieb zo strany Bank of Japan.
EURUSD teraz reaguje na rozdiel vo výnosoch medzi nemeckými a americkými 10-ročnými dlhopismi. Zdroj: XTB Research
