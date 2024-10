Graf dňa - EURUSD (13.09.2024)

Analytici v súčasnosti predpokladajú, že Fed by mohol do konca roka 2024 znížiť sadzby až o 125 bázických bodov, čím by sa sadzba federálnych fondov mohla dostať na úroveň 4,0 % až 4,25 %. Ide o agresívnejší spôsob uvoľňovania, než aký sa v súčasnosti očakáva v prípade ECB, ktorá by podľa projekcií mala v rovnakom období znížiť svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 3,5 %.