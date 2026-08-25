Graf dňa: EURUSD pod tlakom dolára. Bessent, PCE a Jackson Hole určia ďalší smer

Utorková seansa na EURUSD prináša mierne posilnenie dolára, situácia na devízovom trhu je však výrazne komplikovanejšia než ešte pred niekoľkými dňami. Menový pár euro-dolár ustúpil z oblasti okolo 1,17, v pozadí sa však objavuje viacero faktorov, ktoré môžu mať v nasledujúcich týždňoch na americkú menu oveľa väčší vplyv.
Jednou z najdôležitejších tém je aktivita amerického ministerstva financií pod vedením Scotta Bessenta na dlhopisovom trhu. Ministerstvo financií sa rozhodlo zdvojnásobiť objem štvrťročných spätných odkupov dlhodobejších dlhopisov. Bessent zároveň oznámil, že pravidelný harmonogram aukcií amerického dlhu zostane nezmenený. Prvé väčšie operácie by sa mali začať v septembri.
Bessentove kroky sa môžu stať jednou z najdôležitejších tém pre dolár. Ministerstvo financií sa snaží zmierniť tlak na dlhodobé výnosy, zatiaľ čo americký dlhopisový trh naďalej čelí vysokému zadlženiu, značným potrebám financovania a zvýšeným nákladom na obsluhu dlhu.
Zajtra zároveň prídu najnovšie údaje o PCE inflácii v USA, teda ukazovateli spotrebiteľskej inflácie preferovanom Federálnym rezervným systémom. Trh aktuálne očakáva, že jadrová PCE inflácia zostane medziročne okolo 3,3 %, teda bez zmeny oproti júnu.
V Európe dnes medzitým pritiahli pozornosť nemecké dáta. Hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku vzrástol o 0,3 % medzikvartálne, čo bolo viac, než naznačoval predchádzajúci odhad.
To všetko ponecháva EURUSD v mimoriadne zaujímavom bode. Dolár krátkodobo podporujú vysoké dlhopisové výnosy a geopolitická neistota, zároveň však pribúdajú otázky okolo politiky amerického ministerstva financií a situácie na dlhopisovom trhu. Na strane eura sa obraz nemeckej ekonomiky mierne zlepšil a zároveň pretrvávajú očakávania reštriktívnejšej menovej politiky ECB.
Zdroj: xStation5
Faktory, ktoré aktuálne ovplyvňujú EURUSD
Scott Bessent získava pre dolárový trh čoraz väčší význam
V posledných dňoch sa americký dlhopisový trh stal jednou z najdôležitejších tém na finančných trhoch. Výnos 30-ročných amerických štátnych dlhopisov predtým vystúpil na najvyššiu úroveň od roku 2007. Ministerstvo financií v reakcii rozhodlo o zvýšení objemu spätných odkupov dlhodobejšieho dlhu.
Bessent sa snaží zlepšiť likviditu trhu a zmierniť tlak na dlhom konci výnosovej krivky. Ministerstvo financií zároveň neplánuje obmedziť pravidelné aukcie dlhopisov, čo je významné vzhľadom na to, že americká vláda stále potrebuje obrovské množstvo financovania.
Z pohľadu EURUSD je to mimoriadne zaujímavé. Kroky ministerstva financií ukazujú, že vysoké výnosy dlhopisov sa stali natoľko vážnym problémom, že sa americké úrady aktívne snažia ovplyvniť fungovanie trhu.
To samozrejme neznamená, že spätné odkupy štátnych dlhopisov sú ekvivalentom kvantitatívneho uvoľňovania zo strany Fedu. Ide o operácie súvisiace s riadením dlhu a likviditou trhu. Ich význam spočíva v tom, že ukazujú rastúcu citlivosť americkej administratívy na úroveň dlhodobých výnosov.
Ak investori dospejú k záveru, že kroky ministerstva financií sú účinné, výnosy by mohli klesnúť a tlak na dolár by mohol vzrásť. Ak však trh usúdi, že spätné odkupy neriešia problém vysokého zadlženia a obrovských finančných potrieb USA, dlhodobé výnosy by mohli opäť rásť.
Trhy čakajú na PCE infláciu v USA
Ďalšou významnou udalosťou bude stredajšie zverejnenie PCE inflácie v USA.
V júni dosiahla jadrová PCE inflácia medziročne 3,3 %, oproti 3,4 % v máji. Aktuálne očakávania trhu naznačujú, že v júli zostane okolo 3,3 %.
Takýto výsledok by nebol veľkým prekvapením, zároveň by však znamenal, že inflácia zostáva výrazne nad 2 % cieľom Fedu. Je to dôležité, pretože trh musí v súčasnosti vyhodnocovať dva rozdielne signály z americkej ekonomiky.
Na jednej strane slabšie údaje z trhu práce znížili očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky. Na druhej strane sa inflácia stále nevrátila na úroveň, ktorá by Fedu umožnila plne sa sústrediť na podporu trhu práce.
Ak PCE skončí pod očakávaniami, výnosy amerických štátnych dlhopisov by sa mohli dostať pod tlak a dolár by mohol opäť stratiť časť svojej sily. Pre EURUSD by to bol pozitívny signál.
Silnejší než očakávaný výsledok by mal opačný efekt. Trhy by v takom prípade mohli opäť začať počítať s vyššou pravdepodobnosťou, že úrokové sadzby v USA zostanú zvýšené, čo by doláru poskytlo ďalšiu podporu.
Nemecké HDP dáva euru ďalší argument
Na strane eura boli dnešné nemecké údaje o niečo lepšie, než sa pôvodne očakávalo.
Nemecké HDP v druhom štvrťroku vzrástlo o 0,3 % medzikvartálne a 1 % medziročne. Predchádzajúci odhad naznačoval medzikvartálny rast o 0,2 %. Zatiaľ nejde o dôkaz silného oživenia nemeckej ekonomiky. Údaje však naznačujú, že situácia je o niečo lepšia, než sa pôvodne predpokladalo.
Pre euro je to dôležité aj v kontexte politiky Európskej centrálnej banky. Ak ekonomika najväčšej krajiny eurozóny začne vykazovať väčšiu odolnosť, posilnia sa argumenty pre opatrnejší prístup k znižovaniu úrokových sadzieb.
Trh naďalej očakáva, že by ECB mohla v septembri zvýšiť úrokové sadzby.
Dnes je navyše zverejnený index Ifo, ktorý poskytne pohľad na to, ako nemecké spoločnosti hodnotia súčasné podmienky a ekonomický výhľad. Pre euro ide o ďalší dôležitý diel skladačky.
Fed a ministerstvo financií sú pre trh čoraz podobne dôležité
To je v súčasnosti jeden z najzaujímavejších aspektov vývoja EURUSD.
Ešte donedávna bol hlavnou témou pre dolár rozdiel medzi politikou Fedu a Európskej centrálnej banky. Situácia je teraz komplikovanejšia. Trhy musia súčasne vyhodnocovať politiku Fedu, fiškálnu situáciu USA a kroky ministerstva financií.
Vysoké výnosy dlhopisov predstavujú problém pre americkú vládu aj širšiu ekonomiku. Na jednej strane zvyšujú náklady na obsluhu štátneho dlhu, na druhej strane zdražujú financovanie firiem a domácností.
Preto sú Bessentove kroky dôležité aj pre devízový trh. Ak bude ministerstvo financií čoraz aktívnejšie v snahe obmedziť rast výnosov, mohlo by to oslabiť jednu z dôležitých výhod dolára vyplývajúcu z vysokých úrokových sadzieb a zvýšených výnosov amerických štátnych dlhopisov.
Kroky ministerstva financií zároveň vyvolávajú ďalšie otázky týkajúce sa Bessentovej dôveryhodnosti a účinnosti prijímaných opatrení. Trh na správy o spätných odkupoch spočiatku reagoval pozitívne, následne však výnosy začali opäť rásť.
To môže byť pre dolár dôležitý signál. Ak investori začnú veriť, že americké úrady majú obmedzené možnosti ovplyvňovať dlhý koniec výnosovej krivky, zvýšené výnosy môžu zostať jednou z kľúčových tém pre americkú menu.
Jackson Hole môže byť ďalším bodom obratu
Tým sa zoznam dôležitých udalostí pre EURUSD nekončí.
V piatok sa pozornosť trhov zameria na prejav predsedu Fedu Kevina Warshe na sympóziu v Jackson Hole. Ten bude mimoriadne dôležitý, pretože investori hľadajú náznaky ďalšieho smerovania menovej politiky.
Warsh stojí pred náročnou úlohou. Inflácia zostáva nad cieľom Fedu, dlhodobé výnosy dlhopisov sú vysoké a trh práce zároveň vykazuje známky oslabovania.
Ďalšou témou je rastúci význam fiškálnej politiky a krokov ministerstva financií. Trhy preto budú sledovať nielen to, čo Warsh povie o úrokových sadzbách, ale aj jeho pohľad na infláciu, výnosy dlhopisov a nezávislosť Fedu.
Ak Warsh zvolí viac jastrabí tón, dolár by mohol získať ďalšiu podporu. Ak naopak naznačí väčšiu ochotu uvoľniť menovú politiku, tlak na americkú menu by mohol vzrásť.
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