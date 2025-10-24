Intel zaznamenáva obrat a návrat k ziskovosti

- Intel sa vrátil do zisku – v 3. štvrťroku 2025 dosiahol tržby 13,7 miliardy USD a čistý zisk 4,1 miliardy USD (EPS 0,90 USD), čo potvrdzuje účinnosť reštrukturalizácie.
- Spoločnosť investuje do umelej inteligencie, foundry služieb a pokročilých výrobných procesov. Tieto segmenty s vysokou maržou sú finančne podporené vládou USA, spoločnosťami Nvidia a SoftBank.
- Výhlaď na 4. štvrťrok 2025: tržby 12,8–13,8 miliardy USD a upravený zisk na akciu (non-GAAP EPS) 0,08 USD. Investori veria v úspech zotavenia, čo sa odráža vo výkonnosti akcií, ktoré prekonávajú trh.
Intel sa po období výziev a transformácie zotavuje, obnovuje svoju trhovú pozíciu a dôveru investorov. Výsledky za tretí štvrťrok 2025, zverejnené 23. októbra, naznačujú jasnú stabilizáciu, keďže spoločnosť vykázala rast tržieb aj čistého zisku, čo potvrdzuje účinnosť prijatých reštrukturalizačných opatrení.
Intel sa zameriava na strategické oblasti budúceho rastu, ako je umelá inteligencia, foundry služby a optimalizácia prevádzkových nákladov. Kľúčovým prvkom tejto stratégie sú aj významné kapitálové investície – 8,9 miliardy USD od vlády USA, 5 miliárd USD od spoločnosti Nvidia a 2 miliardy USD od SoftBank. Tieto prostriedky posilnili likviditu spoločnosti a podporujú vývoj kľúčových technologických projektov.
Tento komentár sa podrobnejšie venuje finančným výsledkom Intelu za 3. štvrťrok 2025, analyzuje faktory ovplyvňujúce aktuálne čísla a predstavuje iniciatívy zamerané na udržanie pozitívneho trendu v nadchádzajúcich mesiacoch.
Finančné výsledky
- Tržby: 13,7 miliardy USD, medziročný nárast o 3 %. Rast bol spôsobený najmä rastúcim dopytom po čipoch pre dátové centrá a postupným zotavovaním segmentu osobných počítačov, ktorý sa po predchádzajúcom spomalení stabilizuje.
- Čistý zisk: 4,1 miliardy USD (0,90 USD na akciu), návrat k ziskovosti po vlaňajšej strate 16,6 miliardy USD. Výsledok prekonal očakávania analytikov a potvrdzuje účinnosť úsporných opatrení a zlepšenie marží.
- Hrubá marža: 38,2 % (upravená non-GAAP marža 40 %), výrazný nárast oproti minuloročným 15 %. Rast marže podporil pokles výrobných nákladov a vyšší podiel tržieb z vysoko ziskových segmentov, vrátane dátových centier a AI čipov.
Kľúčové faktory ovplyvňujúce výsledky
- Zníženie prevádzkových nákladov: Pokles prevádzkových výdavkov približne o 20 % na 4,4 miliardy USD zvyšuje efektivitu a umožňuje presun úspor do vývoja nových technológií, vrátane výrobného procesu 18A a AI riešení.
- Strategická podpora: Intel získal 8,9 miliardy USD od vlády USA, 5 miliárd USD od spoločnosti Nvidia a 2 miliardy USD od SoftBank, čo urýchľuje investície do fabrík, vývoj inovatívnych technológií a posilňuje pozíciu firmy vo foundry službách.
- Rast segmentov s vysokou maržou: Silný dopyt po čipoch pre dátové centrá a AI zvyšuje marže Intelu, čo firme umožňuje konkurovať v kľúčových technologických oblastiach a podporovať dlhodobý rast tržieb.
- Stabilizácia trhu s PC: Vyššie tržby divízie Client Computing Group naznačujú postupné zotavenie trhu s osobnými počítačmi a návrat Intelu k trhovému podielu v oblasti notebookov a stolových počítačov, čím sa posilňuje príjmový základ spoločnosti.
Výhlaď na 4. štvrťrok 2025
Intel očakáva tržby v rozmedzí 12,8 až 13,8 miliardy USD a upravený zisk na akciu (non-GAAP EPS) približne 0,08 USD. Za celý rok plánuje spoločnosť investovať približne 27 miliárd USD do kapitálových výdavkov. V 3. štvrťroku 2025 dosiahol zisk na akciu podľa GAAP hodnotu 0,90 USD, čo potvrdzuje návrat k ziskovosti po období strát.
Výsledky za 3. štvrťrok 2025 potvrdzujú účinnosť reštrukturalizácie Intelu a obnovu dôvery investorov. Zlepšovanie ziskovosti, lepšia kontrola nákladov a stabilizácia kľúčových obchodných segmentov naznačujú, že spoločnosť vstupuje do fázy udržateľného zlepšenia. Rastúce tržby v oblastiach umelej inteligencie a dátových centier ukazujú, že sa Intel úspešne prispôsobuje najnovším technologickým trendom a premieňa ich na skutočnú konkurenčnú výhodu.
Napriek výzvam pri zavádzaní nových výrobných procesov a silnej konkurencii na trhu s polovodičmi vykazuje spoločnosť jasné známky stabilizácie a odhodlania pokračovať v raste. Intel je čoraz viac vnímaný ako príklad firmy, ktorá vďaka dôslednej reštrukturalizácii, podpore strategických partnerov a zameraniu na inovatívne segmenty s vysokou maržou dokáže znovu vybudovať svoju pozíciu v odvetví. Dôležité je, že investori očividne veria v úspešné zotavenie Intelu. Od začiatku roka 2025 akcie spoločnosti výrazne prekonávajú hlavné trhové indexy, čo odráža rastúce presvedčenie trhu, že zvolená stratégia prináša očakávané výsledky.
