Graf dňa: GBPUSD pred rozhodnutím BoE (18.06.2026)

- Britská libra je pred kľúčovým rozhodnutím Bank of England v defenzíve.
- Pokles inflácie na 2,8 % stavia tvorcov menovej politiky pred zložité dilema.
- Zmiešané signály z britského trhu práce komplikujú výhľad menovej politiky.
- Britská libra je pred kľúčovým rozhodnutím Bank of England v defenzíve.
- Pokles inflácie na 2,8 % stavia tvorcov menovej politiky pred zložité dilema.
- Zmiešané signály z britského trhu práce komplikujú výhľad menovej politiky.
Dnešná seansa na páre GBPUSD sa nesie v znamení výraznej neistoty pred rozhodnutím Bank of England (BoE). Včera pár klesol z úrovne 1,34 na 1,33 a dostal sa na najnižšie úrovne od začiatku apríla. Hlavným dôvodom boli jastrabie prognózy Fed. Stojí za zmienku, že ešte donedávna bola Bank of England považovaná za takmer istú voľbu pre zvyšovanie úrokových sadzieb. Pre jasný pokles inflácie a absenciu tlaku zo strany cien ropy sa však situácia začína meniť. Trh pozorne sleduje každú správu a snaží sa vyhodnotiť, či britskí centrálni bankári zachovajú súčasný kurz, alebo naznačia opatrnejší prístup.
Inflácia nečakane klesá, dáta z trhu práce zostávajú silné
Najnovší údaj o inflácii na úrovni 2,8 % priniesol určitú úľavu, pre libru však vytvára nejednoznačnú situáciu. Na jednej strane nižšie cenové tlaky teoreticky dávajú Bank of England priestor na vyčkávanie a znižujú tlak na zvyšovanie sadzieb, ktorý v posledných mesiacoch pretrvával pre vysoké ceny ropy.
Situáciu ďalej komplikuje najnovšia sada dát z trhu práce. Sledujeme pokles miery nezamestnanosti na 4,9 % spolu so silnejším než očakávaným rastom zamestnanosti. Ten však sprevádzajú rastúce mzdové tlaky. Rast miezd vrátane bonusov zostal na tempe 4,4 % r/r, hoci sa očakával pokles. To udržiava pri živote dopytové inflačné tlaky, teda oblasť, kde má centrálna banka väčší vplyv než pri volatilných faktoroch, ako sú ceny energií.
Tvárou v tvár takýmto protichodným signálom zostáva pár GBPUSD pod tlakom volatility. Investori budú hľadať vodidlá vo vyhlásení BoE po rozhodnutí a v najnovších ekonomických projekciách. Práve budúci postoj banky a jej hodnotenie ekonomiky rozhodnú o tom, či libra dokáže ubrániť súčasné úrovne, alebo či ju čaká hlbšia korekcia.
Technický prehľad
GBPUSD počas včerajšej seansy prešiel prudkou korekciou a klesol pod 61,8% retracement posledného rastového impulzu. Stojí za zmienku, že čisté špekulatívne pozície klesli na mimoriadne nízku úroveň, ktorá v posledných mesiacoch fungovala ako podporná zóna pre libru. Ak trh strávi jastrabí tón Fed a zameria sa na pokles inflačných očakávaní, dolár by sa mohol dostať pod tlak. Na druhej strane bude kľúčový aj postoj BoE. Ak aj tu dôjde k obratu, tentoraz smerom k holubičiemu postoju, otvorí sa priestor na korekciu smerom k nedávnym marcovým minimám.
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