Švajčiarsko zvažuje zmiernenie kapitálových pravidiel pre UBS

- Švajčiarska vláda zvažuje uvoľnenie časti kapitálových pravidiel pre UBS, týkajúcich sa odložených daní a softvéru (cca 11 mld. USD).
- Pôvodný návrh by mohol vyžadovať až 24 mld. USD dodatočného kapitálu.
- Kľúčové opatrenie o kapitalizácii zahraničných pobočiek zatiaľ zostáva súčasťou návrhu.
- Akcie UBS reagovali na túto správu rastom o 4,3 %.
- Švajčiarska vláda zvažuje uvoľnenie časti kapitálových pravidiel pre UBS, týkajúcich sa odložených daní a softvéru (cca 11 mld. USD).
- Pôvodný návrh by mohol vyžadovať až 24 mld. USD dodatočného kapitálu.
- Kľúčové opatrenie o kapitalizácii zahraničných pobočiek zatiaľ zostáva súčasťou návrhu.
- Akcie UBS reagovali na túto správu rastom o 4,3 %.
Podľa zdrojov agentúry Reuters sa švajčiarska vláda pripravuje zmierniť časť navrhovaných kapitálových pravidiel, ktoré by mohli prinútiť banku UBS navýšiť kapitál až o 24 miliárd dolárov. Táto zmena by predstavovala významnú úľavu pre najväčšiu švajčiarsku banku a zároveň pre celý domáci finančný sektor, ktorý opakovane varoval pred negatívnymi dôsledkami prísnej regulácie na konkurencieschopnosť krajiny.
Zmiernenie sa má týkať najmä pravidiel pod priamou kontrolou vlády – konkrétne úpravy metodiky oceňovania odložených daňových aktív a softvéru. Tieto položky by tvorili približne 11 miliárd dolárov z celkových dodatočných kapitálových požiadaviek. Zatiaľ nie je jasné, v akom rozsahu sa zmena uskutoční, no už samotná informácia o jej zvažovaní priniesla pozitívnu reakciu investorov – akcie UBS vzrástli o 4,3 %, čím prekonali vývoj širšieho finančného sektora.
Vláda však naďalej plánuje presadiť kľúčovú časť návrhu, ktorý bude predložený parlamentu – požiadavku, aby UBS plne kapitalizovala svoje zahraničné pobočky v rámci Švajčiarska. Tento bod tvorí najväčšiu časť predpokladaných kapitálových nárokov.
UBS dlhodobo tvrdí, že pôvodná podoba reformy by poškodila nielen samotnú banku, ale aj švajčiarsku ekonomiku ako celok. K jej kritike sa pripojili bankové asociácie, kantonálne vlády a vplyvní zákonodarcovia, ktorí varujú, že Švajčiarsko môže prísť o svoju pozíciu globálneho finančného centra.
Ministerstvo financií uviedlo, že rozhodovací proces ešte nie je ukončený a že Federálna rada zatiaľ nevydala finálne stanovisko.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švajčiarskej banky UBS dnes zaznamenali výrazný rast a uzavreli na úrovni 32,46 CHF, čím prudko prerazili nad kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (30,98 CHF) a SMA 100 (31,38 CHF). Akcie neprerazili len dlhodobé technické bariéry, ale zároveň sa odrazili od predchádzajúcej konsolidačnej štruktúry s výnimočne silnou rastovou sviečkou. RSI sa aktuálne nachádza na úrovni 61,1, čo naznačuje silný nákupný moment, no stále bez známok prekúpenosti.
Ak cena zostane nad úrovňou 31,40 CHF, možno očakávať, že trh otestuje predchádzajúce maximá v oblasti okolo 33,00 CHF a prípadne aj vyššie. Naopak, návrat pod hladinu 31 CHF by mohol znamenať falošný prieraz a otvoriť cestu späť k dolnej hranici konsolidácie okolo 30 CHF.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
KKR investuje miliardy do dátových centier Compass podporovaných Brookfieldom
Bank of America otvára dvere kryptomenám aj menším investorom
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
US Open: Americké indexy rastú po údajoch PCE 🗽 Akcie polovodičových spoločností prudko posilňujú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.