Graf dňa: NZDUSD (18.12.2025)

- HDP za 3. štvrťrok: +1,1 % medzištvrťročne (výroba), +1,3 % medzištvrťročne (výdavky) – obe hodnoty nad prognózami.
- Ročný rast: Napriek štvrťročnému oživeniu stále negatívny na ročnej báze.
- Výkonnosť sektorov: Silná: výroba, obchodné služby, stavebníctvo; slabá: telekomunikácie, vzdelávanie.
- Reakcia devízového trhu: Reakcia NZD bola nevýrazná až mierne negatívna; NZDUSD po krátkom vzostupe klesol na úroveň 0,5760.
Novozélandská ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku silnejšie než očakávané oživenie, pričom HDP založený na produkcii vzrástol medzištvrťročne o 1,1 % a HDP založený na výdavkoch medzištvrťročne o 1,3 % – oba prekonali prognózy. Rast bol široký v 14 z 16 sektorov, poháňaný výrobou, obchodnými službami a stavebníctvom. Iba telekomunikácie a vzdelávanie zaznamenali pokles. Export sa tiež posilnil, podporený mliečnymi a mäsovými výrobkami, hoci výdavky domácností zostali slabé. Napriek pozitívnemu prekvapeniu v tomto štvrťroku je ročný rast stále mierne negatívny, čo odzrkadľuje oživenie ekonomiky, ktorá však ešte nie je úplne stabilizovaná.
Silnejšie údaje za 3. štvrťrok podporujú názor, že Nový Zéland sa dostal z polročného poklesu, ale nedávne mesačné ukazovatele naznačujú, že dynamika sa mohla opäť zmierniť na začiatku 4. štvrťroka. Spotrebiteľská dôvera zostáva slabá a obavy o trh práce pretrvávajú, aj keď RBNZ signalizuje, že cyklus uvoľňovania sa skončil. V dôsledku toho trhy vnímajú silnejší HDP prevažne ako retrospektívny, pričom očakávania menovej politiky závisia skôr od inflácie, podmienok na trhu práce a globálnych faktorov ako od minulých prekvapení v raste.
Reakcia novozélandského dolára bola nevýrazná a NZD zostáva aj dnes jednou z najslabších mien G10. NZDUSD spočiatku mierne posilnil, ale rýchlo stratil dynamiku a neskôr sa obchodoval blízko úrovne 0,5760. Utlmená, miestami mierne negatívna reakcia odzrkadľuje názor, že silnejšie čísla HDP významne nemenia očakávania týkajúce sa politiky RBNZ.
