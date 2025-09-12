viac
Graf dňa – OIL (12.09.2025)

14:45 12. septembra 2025

Futures na ropu (OIL) dnes rastú o viac než 2 %, podporené možnými výpadkami dodávok kvôli geopolitickému napätiu na Blízkom východe a pokračujúcej vojne Ruska s Ukrajinou, čo môže pomôcť trhu a cenám stabilizovať sa napriek vysokým zásobám a produkcii OPEC.

Hlavné body z ropného trhu (správa US EIA)

  • Zásoby ropy v USA vzrástli v týždni končiacom 5. septembra 2025 o 3,9 milióna barelov na 424,6 milióna barelov, hoci analytici očakávali pokles.

  • Zásoby zostávajú o 3 % pod päťročným sezónnym priemerom, zatiaľ čo zásoby destilátov sú o 9 % pod priemerom a zásoby benzínu sa pohybujú blízko normálnych úrovní.

  • Zásoby benzínu vzrástli o 1,5 milióna barelov a zásoby destilátov prudko vzrástli o 4,7 milióna barelov, čím sa zvrátil predchádzajúci pokles.

  • Celková dodávka ropných produktov dosiahla v priemere 20,9 milióna barelov denne za posledné štyri týždne, čo je o 2 % viac medziročne, čo signalizuje stabilný dopyt.

  • Využitie rafinérií v USA kleslo na 91,3 % z predchádzajúcich 93,1 %, pričom vstupy ropy dosiahli priemerne 16,2 milióna barelov denne, čo prispelo k nárastu zásob.

  • Dovoz ropy do USA vzrástol o 420 000 barelov denne na 6,8 milióna, zatiaľ čo export klesol o 280 000 barelov denne, čo ďalej zvýšilo domácu ponuku.

  • Domáca produkcia ropy zostala blízko rekordných hodnôt na úrovni 13,4 milióna barelov denne, čo pridáva tlak na celkovú ponuku.

  • Tento nárast zásob odráža kombináciu silnej produkcie, vyššieho dovozu, nižšej aktivity rafinérií a slabších exportov, aj keď zásoby zostávajú v rámci historických hodnôt.

OIL (D1)
Ceny ropy dnes rastú, ale po dosiahnutí 64 USD mierne klesli, kde sa nachádza prvá rezistenčná zóna podporená cenovými formáciami.

 

Zdroj: xStation5

 

