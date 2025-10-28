Graf dňa - Pšenica (28.10.2025)

- Pšenica dnes na CBOT posilňuje a smeruje k 530 USD
- Pšenica dnes na CBOT posilňuje a smeruje k 530 USD
- Trhy špekulujú o dodávkach americkej pšenice do Číny
- Údaje o vývoze americkej pšenice naznačujú medziročný rast takmer o 20
Ceny pšenice zaznamenali tento týždeň krátkodobý nárast v dôsledku špekulácií na trhu, že Čína má záujem o dodávky americkej pšenice – pravdepodobne o jednu dodávku bielej pšenice. Samotná fáma stačila na to, aby ceny futures vzrástli, hoci analytici rýchlo spochybnili jej dôveryhodnosť. Zatiaľ sa neobjavilo žiadne oficiálne potvrdenie a vzhľadom na to, že ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA) nie je schopné vydávať správy o „bleskových predajoch“ počas odstávky vlády, trh zostáva v neistote. Okrem toho nemáme k dispozícii údaje o záväzkoch obchodníkov od CFTC, a to kvôli odstaveniu vládnych služieb.
- V širšom kontexte obilnín sa pozornosť presunula na geopolitiku po správe, že prezident Trump sa vo štvrtok počas svojej cesty po Ázii stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Obchodníci to vnímajú ako potenciálny zlomový bod – možno dokonca ako počiatočnú fázu obnovenia obchodných vzťahov medzi USA a Čínou. Optimisti dúfajú, že rokovania by mohli pripraviť pôdu pre návrat čínskeho dopytu po americkej sóji a možno aj po pšenici. Mnohí však zostávajú skeptickí a Price Futures Group komentovala, že v skutočnosti „napätie medzi USA a Čínou sa zdá byť horšie, nie lepšie“.
- Najnovšie údaje USDA (pred pozastavením podávania správ) ukázali, že vývoz pšenice dosiahol 258 543 metrických ton za týždeň končiaci 23. októbra, čo je o 47,6 % menej ako v predchádzajúcom týždni a o 12 % menej ako v minulom roku. Medzi hlavné destinácie patrili Južná Kórea (109 639 MT), Vietnam (46 079 MT) a Japonsko (33 899 MT). Napriek poklesu v tomto týždni kumulatívny vývoz za rok 2025/26 dosiahol 11,46 MMT, čo predstavuje medziročný nárast o 19,4 %, čo naznačuje, že dlhodobý výhľad vývozu naďalej podporuje ceny pšenice v USA.
Analytici BBH poznamenali, že hoci inflácia stagnovala, Fed môže do konca roka zaujať viac holubičie stanovisko, čo by mohlo nakoniec oslabiť americký dolár – čo by mohlo byť potenciálne priaznivou zmenou pre obilniny denominované v dolároch.
Globálny vývoj úrody
- Francúzsko: Výsadba pšenice pokročila k 20. októbru na 57 %, čo predstavuje nárast o 30 bodov za jediný týždeň (FranceAgriMer).
- Turecko: Národný štatistický úrad znížil odhad produkcie pšenice na rok 2025 na 17,9 MMT, čo je o 1,7 MMT menej ako v predchádzajúcej prognóze.
- Argentína: Buenos Aires Grain Exchange odhadla úrodu pšenice na 5 %, čo signalizuje začiatok ďalšej sezóny v Južnej Amerike, ktorá bude citlivá na počasie.
Trh s pšenicou zostáva uviaznutý medzi povestami a reálnymi fundamentmi. Obchodníci sledujú tri hlavné dejové línie:
- Či sa údajný záujem Číny o nákup premení na skutočnú dopyt,
- Výsledok summitu Trump–Xi,
- Širšie makroekonomické zmeny v menovej politike USA a trend dolára.
PŠENICA (interval D1)
Pšenica vyskočila z viacročných miním a prekonala zónu odporu EMA50 (oranžová čiara).
Zdroj: xStation5
