Graf dňa - US100 (08.04.2025)

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes získali takmer 1 %. Hoci sa trochu odrazili od včerajšieho výpredajového minima okolo 17 600 bodov, ťažko hovoriť o radikálnom zlepšení nálady. Index sa stále snaží prekonať rezistenciu na úrovni 18 000 bodov a v súčasnosti sa obchoduje v blízkosti úrovne 38,2 % Fibonacciho retracementu vzostupnej vlny z roku 2022.

Včera Trump oznámil, že od 9. apríla zavedie na Čínu 50 % clá, ak Čína nestiahne svoje 32 % odvetné clá.

Kým bude na stole hrozba 50 % ciel na Čínu (čím by sa celkové colné zaťaženie zvýšilo na 70 %) - a kým bude pretrvávať riziko, že Donald Trump „neblufuje" - dopyt po trhovom zaistení bude pravdepodobne naďalej vysoký. To by vysvetľovalo relatívne zvýšený index VIX, ktorý sa pohybuje na úrovni 32 bodov. Hlavné americké indexy vrátane US100 - ktorý je obzvlášť citlivý na potenciálne obchodné odvetné opatrenia zo strany Číny - sa medzitým môžu naďalej snažiť prekonať kľúčové úrovne odporu.

V piatok sa v USA začína výsledková sezóna, v rámci ktorej sa očakáva, že americké banky sa budú vo všeobecnosti vyjadrovať k stavu amerických spotrebiteľov. Včera zverejnené údaje o spotrebiteľských úveroch prekvapili poklesom o 0,8 mld. Viaceré prieskumy naznačujú, že spotrebitelia mohli v posledných týždňoch znížiť svoje výdavky. Nasdaq 100 je preto mimoriadne citlivý - tak na pozitívne, ako aj na negatívne komentáre amerických bánk. Dovtedy sa pozornosť naďalej sústreďuje na „obchodnú vojnu" a prípadné „dohody", ktoré môže Trump oznámiť v rámci pokračujúcich rokovaní s viacerými krajinami.

US100 (D1 interval)

200-dňový a 50-dňový priemer EMA sú na ceste k vytvoreniu „kríža smrti“ na dennom grafe, čo signalizuje potenciálny obrat dlhodobého trendu. Index sa obchoduje približne 10 % pod 200-dňovým EMA (červená čiara). Kľúčová zóna, ktorú by býci mohli získať späť, sa nachádza okolo 19 300 - 19 500 bodov, kde v minulosti došlo k významným cenovým reakciám. Hlbší výpredaj a ďalšia panika by mohli priniesť test oblasti 15 000 bodov, ktorá zodpovedá 61,8 % Fibonacciho retracementu. V krátkodobom horizonte sa najväčším rizikom javí možné zvýšenie ciel na Čínu z 34 % na 50 %, čím by sa celkové colné zaťaženie zvýšilo na 70 %, čo by ešte viac skomplikovalo už aj tak náročné prostredie pre americké technologické spoločnosti a ovplyvnilo širší inflačný výhľad v Spojených štátoch.

Zdroj: xStation5

