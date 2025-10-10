Graf dňa - US100 (10.10.2025)

- Index US100 sa stále drží nad hranicou 25 000 bodov.
- BigTech spoločnosti zverejnia výsledky v októbri
- Trhy očakávajú, že Fed tento mesiac zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov
- Index US100 sa stále drží nad hranicou 25 000 bodov.
- BigTech spoločnosti zverejnia výsledky v októbri
- Trhy očakávajú, že Fed tento mesiac zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov
Počas poslednej seansy týždňa sa index US100 pokúša obnoviť svoj rast, obchoduje sa o 0,12 % vyššie a odoláva naratívu o možnej korekcii technologických akcií, ako aj neistote na trhu práce.
- Akciový trh vstupuje do sezóny hospodárskych výsledkov, pričom výsledky amerických technologických gigantov by mali byť zverejnené koncom mesiaca (Microsoft, Meta Platforms a Alphabet 29. októbra; Apple a Amazon 30. októbra). V dôsledku toho môže byť volatilita na indexe Nasdaq zvýšená a investori budú čísla skúmať, aby posúdili, či „rast AI“ predbehol ocenenia, alebo či rastová dynamika trhu odôvodňuje historicky zvýšené násobky.
- Investori budú sledovať nielen nadchádzajúce makroekonomické údaje – hľadajúc dôkazy o pretrvávajúcej odolnosti americkej ekonomiky – ale aj obchodné vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom. V Kórei sa má Donald Trump stretnúť so Si Ťin-pchingom a nedávne signály z oboch krajín týkajúce sa vývozných obmedzení a vzájomného dohľadu nad podnikmi sa zdajú byť skúškou sily zameranou na zabezpečenie lepšej pozície pred konečnou obchodnou dohodou.
Technický obraz indexu US100 vyzerá konštruktívne: index sa pohybuje v rámci rastúceho cenového kanála a momentálne je „zaseknutý“ okolo stredu tohto rozpätia v blízkosti 25 300 bodov. Kľúčovými supportami sú 50-dňový EMA (oranžová čiara), ktorý definuje krátkodobý momentum, a 200-dňový EMA (červená čiara), ktorý v posledných týždňoch niekoľkokrát pôsobil ako podpora. Kľúčovou úrovňou, ktorú treba udržať, sa javí 25 000 bodov. Potenciálne zníženie úrokovej sadzby Fedom 29. októbra by bolo pre US100 pozitívnym signálom.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Napätie medzi USA a Čínou spustilo najprudší výpredaj od „Dňa oslobodenia“ ✂️
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (10. 10. 2025)
Americká vláda začala prepúšťať federálnych zamestnancov; výpredaj na Wall Street sa prehlbuje 🔨
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.