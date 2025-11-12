Graf dňa: US30 (12.11.2025)

- US30 rozširuje svoje zisky po tom, čo včera dosiahol rekordnú zatváraciu úroveň.
- US30 rozširuje svoje zisky po tom, čo včera dosiahol rekordnú zatváraciu úroveň.
- Index podporuje rotácia kapitálu z technologického sektora do tradičných hodnotových akcií.
- Medzi najvýkonnejšie akcie včerajšieho dňa na Wall Street patrili akcie biotechnologických spoločností, ktoré v predburzovom obchodovaní pokračujú v silnej dynamike.
US30 pokračuje v raste po tom, čo včerajšiu seansu uzavrel na rekordnej úrovni približne 48 000 (+1,3 %), a to vďaka masívnej rotácii kapitálu na Wall Street. Zatiaľ čo potenciálne ukončenie shutdownu americkej vlády podporuje široký optimizmus na trhu, pretrvávajúce obavy z vysokého ocenenia v sektore umelej inteligencie presmerovali kapitál k tradičnejším hodnotovým akciám.
US30 úspešne prelomil 30-dňový exponenciálny kĺzavý priemer a upevnil svoju pozíciu uzavretím nad predtým vytvorenou rezistenciou v blízkosti 47,860. Udržanie sa nad psychologickou úrovňou 48 000 bude kľúčové pre ďalšie zisky smerom k hornej hranici nedávnej technickej štruktúry, hoci vstup RSI do prekúpeného teritória môže obmedziť optimizmus pre hodnotovo orientované názvy indexu. (Zdroj: xStation5)
Čo dnes poháňa US30?
- Americká Snemovňa reprezentantov (dolná komora Kongresu) bude dnes hlasovať o návrhu zákona Senátu o financovaní federálnej vlády, ktorého schválenie by mohlo otvoriť cestu k ukončeniu viac ako 40-dňového shutdownu vlády. Návrh zákona zabezpečuje plné federálne financovanie do januára 2026, ročný rozpočet pre kľúčové agentúry a vyplácanie zmrazených miezd federálnym zamestnancom.
- Priemyselný index Dow Jones, podobne ako ostatné hlavné americké indexy, sa začiatkom tohto týždňa vrátil k ziskom po tom, ako návrh zákona schválil Senát s podporou ôsmich umiernených demokratov. Široká trhová eufória sa však ukázala ako krátkodobá, keďže v utorok došlo k masívnemu presunu kapitálu z rastových akcií do defenzívnejších sektorov, ako sú spotrebný tovar a zdravotníctvo.
- Technologický sektor naďalej zaťažujú obavy z ocenenia, ako ukázal včerajší takmer 3-percentný pokles spoločnosti Nvidia, ktorý prehĺbila spoločnosť SoftBank úplným odpredajom svojho podielu v spoločnosti Nvidia a neuspokojivé výsledky poskytovateľa cloudových služieb AI CoreWeave.
- K novému rekordu indexu DJIA prispeli predovšetkým akcie biotechnologických spoločností, ktoré viedli zisky počas včerajšej seansy (Merck & Co.: +4,8 %, Amgen: +4,6 %, Johnson & Johnson: +2,9 %). Jedinými klesajúcimi spoločnosťami v indexe boli Nvidia, JPMorgan, Caterpillar a Cisco. Zaujímavé je, že výpredaj technologických produktov sa vyhol spoločnosti Apple (+1,7 %), ktorá sa ako spoločnosť založená na hardvéri a produktoch pohybuje na pomedzí rastových a hodnotových charakteristík.
