Striebro vystrelilo takmer o 7 % nahor

- Rekordné ocenenia: Striebro a zlato dosahujú historické maximá v dôsledku oslabovania dolára 💵 a útokov na nezávislosť Fedu 🏛️.
- Geopolitické spúšťače: Nepokoje v Iráne a Venezuele spolu s hrozbami intervencie zo strany Donalda Trumpa zvyšujú dopyt po „bezpečných prístavoch“ 🌎.
- Šanghajská prémia: Ceny v Šanghaji presahujúce 90 USD naznačujú masívny fyzický dopyt, ktorý ťahá globálne sadzby nahor 📈.
Futures na zlato a striebro dnes dosiahli nové historické maximá, keďže americká vláda zintenzívňuje tlak na Federálny rezervný systém. Ministerstvo spravodlivosti začalo trestné stíhanie vo veci výpovede predsedu Jeromea Powella týkajúcej sa renovácie historického sídla Fedu. Pán Powell označil vyšetrovanie za „zámienku“ určenú na vyvíjanie politického vplyvu a vynútenie zníženia úrokových sadzieb. Táto priama výzva dôveryhodnosti centrálnej banky vyvolala prudký výpredaj amerického dolára, čo poskytlo silný impulz pre drahé kovy.
Geopolitické napätie ďalej posilňuje dopyt po bezpečných investíciách. Globálne „ohniská napätia“ zostávajú aktívne, najmä vo Venezuele a Iráne, kde sa objavili správy o veľkom počte obetí medzi protivládnymi demonštrantmi. Prezident Donald Trump odmietol vylúčiť intervenciu, ak bude násilie proti demonštrantom pokračovať.
Zároveň rastú akútne obavy týkajúce sa dostupnosti fyzického kovu v Číne. Na Šanghajskej zlatej burze (SGE) ceny striebra prekročili hranicu 90 USD za uncu.
Cenová prémia v Číne opäť vyskočila. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Je zaujímavé, že doterajšie obavy z výrazného poklesu otvorených pozícií na burze COMEX v dôsledku rebalancovania komoditného indexu sa zatiaľ nenaplnili. Investori však pozorne sledujú pomer zlata a striebra, ktorý sa v súčasnosti blíži k historickému priemeru približne 50-53 bodov. Hoci tento pomer počas minulých býčích trhov s drahými kovmi klesol, návrat k priemeru zostáva silnou silou. Pre porovnanie, 10-ročný kĺzavý priemer pomeru je tesne nad 80 bodmi, čo je výrazne viac ako súčasných 54 bodov.
Technický výhľad
Striebro dnes rozhodne prekonalo hranicu 80 USD, čím prekonalo svoj vrchol z začiatku januára aj predchádzajúce historické maximum zaznamenané v decembri. Trh momentálne testuje úroveň 85 USD. Podpora je identifikovaná na úrovni 84 USD, kde cenový vývoj na posledných dvoch sviečkach naznačuje okamžitý záujem o nákup. Zdroj: xStation5
