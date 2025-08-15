Graf dňa - US30 (15.08.2025)

Futures na index Dow Jones Industrial Average(US30) dnes vzrástli o takmer 0,5 %, čím sa dostali na čelo rastu hlavných amerických akciových benchmarkov. Tento týždeň DJIA prekonal nielen hlavné indexy, ale aj Nasdaq 100 a S&P 500. Index sa vyšplhal na rekordné maximá nad 45 300 bodov a volatilita sa dnes môže v dôsledku nabitého makroekonomického kalendára zvýšiť medzi 14 a 16 hodinou.
- Včerajšie údaje o indexe spotrebiteľských cien na jednej strane spochybnili pravdepodobnosť krátkodobého zníženia sadzieb FED-u, na druhej strane však zrejme podporujú príbeh o stále silnej americkej ekonomike. Najmä index DJIA je najviac „priamo“ vystavený domácemu trhu (s menšou závislosťou od vývozu a sektorov špičkových technológií).
- Rast cien - ak ho bude sprevádzať solídna spotreba a kontrolovaná inflácia okolo 3 % ročne - by mohol naznačovať, že spotrebitelia sú ochotní absorbovať vyššie náklady. Takýto scenár by bol pre Dow Jones a širší trh pozitívny za predpokladu, že inflácia zostane pod kontrolou.
V dnešných amerických údajoch budú investori pravdepodobne hľadať potvrdenie sily ekonomiky (prostredníctvom maloobchodných tržieb a priemyselnej výroby), zatiaľ čo najväčším krátkodobým rizikom pre akcie sa zdá byť potenciálny skok v inflačných očakávaniach Michiganskej univerzity (16:00). Takýto výsledok by mohol vyvolať vyberanie ziskov a „risk-off“ pohyb po nedávnych silných ziskoch na Wall Street. Naopak, ak sa očakávania naplnia alebo klesnú pod prognózy, indexy by mohli pokračovať v raste v očakávaní výsledku stretnutia Trump-Putin.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
US30 (denný interval)
Počas posledných štyroch seáns na US30 prevládal nákupný objem, pričom prvú výraznú podporu sme zaznamenali v okolí úrovne 44 300 bodov (50-dňový EMA). Dnes index narazí na ATH.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.