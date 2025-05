Graf dňa: US500 (19.05.2025)

Futures na index S&P 500 prerušili týždňovú víťaznú sériu a na začiatku obchodovania klesli o takmer 1,2 %. Zníženie úverového ratingu USA agentúrou Moody's oživilo „výpredajovú náladu“ - akcie klesajú, zatiaľ čo rastúce výnosy štátnych dlhopisov zvýrazňujú náklady na obsluhu amerického dlhu.

Od 22. apríla americké indexy prekonávali dvojmesačné straty spôsobené novými clami Donalda Trumpa v rámci obchodnej vojny. US500 uzavrel minulý týždeň na prahu psychologickej hranice 6 000, pričom sa otrel o prekúpené územie (RSI > 70). Zdroj: xStation5

Dlh bol dlhé roky hlavným americkým vývozným artiklom a pretrvávajúca viera vo výnimočnosť a ekonomickú efektívnosť USA umožnila krajine vyvolať rekordné množstvo kapitálu. Toto prostredie sa môže zmeniť po tom, čo agentúra Moody's - posledná z troch veľkých agentúr (spolu s S&P a Fitch) - znížila rating Spojených štátov. Odôvodnenie agentúry Moody's je odrazom tém, na ktorých Donald Trump viedol kampaň v roku 2024.

V centre pozornosti je neúprosne rastúci federálny dlh. Od roku 2012 do roku 2024 sa pomer dlhu k HDP vyšplhal zo 70 % na 98 % a ani jedna strana neponúkla trvalé opatrenia na zastavenie dlhovej špirály. Rastú aj náklady na obsluhu, čo sa odráža vo vyšších výnosoch štátnych pokladníc. Agentúra Moody's uvádza, že úroky z federálneho dlhu budú v roku 2024 predstavovať 18 % príjmov, pričom v roku 2021 to bolo 9 %.

Hoci prezident Trump od začiatku kampane vyzýval na zníženie dlhu, kroky jeho administratívy - a prognózy agentúry Moody's - nenaznačujú rýchly pokrok. Rozpočtový deficit na rok 2025 je takmer o 210 miliárd USD vyšší ako v roku 2024 a plánované zníženie daní nemusí byť plne pokryté clami vzhľadom na snahu o deeskaláciu obchodnej vojny. Škrty v sociálnych programoch naplánované na rok 2026 by znížili federálne výdavky len o približne 15 %, pričom najväčšie výdavky (napr. Medicare a úrokové platby) by zostali do veľkej miery nedotknuté. Napriek Trumpovmu programu agentúra Moody's predpovedá, že dlh USA dosiahne do roku 2035 úroveň 134 % HDP.

Spojené štáty opustili klub štátnych dlžníkov s najvyšším ratingom. Všimnite si však, že väčšina ekonomík s ratingom AAA je v štádiu prehodnocovania z hľadiska možnej zmeny statusu („u“ = under review). Zdroj: Bloomberg Finance L.P.