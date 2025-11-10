Graf dňa - USDCAD (10.11.2025)

Pár USD/CAD dnes priťahuje pozornosť trhu a vykazuje výraznú volatilitu. V súčasnosti sa tento pár obchoduje okolo úrovne 1,4013, čo odzrkadľuje posilnenie kanadského dolára voči americkému doláru v posledných dňoch. Kolísanie tohto páru odráža súčasnú náladu v ekonomikách oboch krajín, ako aj vývoj na globálnych trhoch. Dynamika výmenného kurzu je výsledkom komplexnej kombinácie makroekonomických faktorov, rozhodnutí centrálnych bánk, zmien cien komodít a politického vývoja. Pozorovanie týchto pohybov pomáha lepšie pochopiť ekonomické vzťahy medzi Kanadou a USA a potenciálny smer vývoja menového páru.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje kurz USDCAD?
Údaje o kanadskom trhu práce
Silné údaje o kanadskom trhu práce jasne podporujú kanadský dolár. V októbri vzrástla zamestnanosť o 66,6 tisíc pracovných miest, čo výrazne prekonalo očakávania poklesu o 2,5 tisíc. Zároveň miera nezamestnanosti klesla na 6,9 % zo septembrových 7,1 %, zatiaľ čo priemerná hodinová mzda medziročne vzrástla o 4 %. To dokazuje, že kanadský trh práce zostáva odolný napriek niektorým narušeniam spôsobeným štrajkami, čo vyvíja ďalší tlak na posilnenie kanadského dolára.
Menová politika Bank of Canada
Silné údaje z trhu práce posilňujú očakávania, že Bank of Canada udrží úrokové sadzby na súčasnej úrovni 2,25 % po nedávnom znížení o 25 bázických bodov. Trh čoraz viac očakáva, že cyklus uvoľňovania menovej politiky sa blíži ku koncu, čo podporuje stabilitu a ďalej posilňuje kanadský dolár voči americkému doláru.
Úloha cien ropy a globálnej nálady:
Dodatočnú podporu kanadskému doláru poskytuje rast cien ropy, keďže Kanada je významným vývozcom ropy do USA. Cena WTI teraz prekročila 60 USD za barel, čo zvyšuje atraktívnosť CAD ako meny viazanej na komodity. Zároveň zlepšujúci sa globálny sentiment na trhu, čiastočne poháňaný silnejšími makroekonomickými údajmi z Číny a USA, zvyšuje chuť riskovať, čo tiež favorizuje meny viazané na komodity.
Situácia v USA a vplyv na USD
Slabší spotrebiteľský sentiment v USA, ktorý sa odzrkadľuje v nižšom indexe University of Michigan, ďalej tlačí na americký dolár. Očakávania ukončenia odstávky americkej vlády a optimizmus týkajúci sa počiatočných fáz dohôd v Senáte podporujú pokles USD voči CAD.
Zhrnutie a výhľad
Kombinácia silných údajov o kanadskom trhu práce, rastúcich cien ropy a zlepšenej globálnej nálady tlačí kanadský dolár nahor voči americkému doláru, pričom pár USD/CAD sa v súčasnosti obchoduje okolo úrovne 1,4013.
