Graf dňa: USDIDX (16.09.2025)

Americký dolár stráca na hodnote už druhý deň po sebe. Na začiatku európskej seansy klesol index dolára o −0,30 %. Trh očakáva zníženie sadzieb Fedu o 25 bázických bodov a holubičiu tlačovú konferenciu Jeromea Powella.
Politika Donalda Trumpa má jasný vplyv na americkú menu. Trump verejne vyjadril želanie devalvovať dolár. Vzhľadom na to, že od začiatku roka bol len jeden mesiac pozitívny, možno povedať, že prezident realizuje svoju stratégiu. Slabosť dolára je spôsobená viacerými faktormi, medzi ktoré patrí obchodná vojna, politická neistota a blížiace sa zníženie úrokových sadzieb.
Už niekoľko mesiacov sa dolár obchoduje na spodnej hranici svojho kanála, blízko dvoch štandardných odchýlok. V prípade dlhodobého klesajúceho trendu však môžu takéto úrovne pretrvávať dlhšie obdobie.
Od polovice júna sa dolár drží v rámci súčasného konsolidačného kanála. Horná hranica bola viackrát testovaná bez trvalého prelomenia. Dolár sa teraz blíži k dolnej hranici a nemožno vylúčiť opätovné testovanie podpory nad hranicou 96,1000 bodov.
