US OPEN: „Zelený“ začiatok týždňa na Wall Street

- Wall Street rastie vďaka Trumpovmu novému prístupu k clám na Čínu
- Bessent upozorňuje na dopady zastavenia činnosti vlády na ekonomiku
- Vzácne kovy prudko rastú po vlne exportných obmedzení
Americké indexy v pondelok korigujú straty po veľmi negatívnom závere minulého týždňa. Po sérii poklesov a rastúcich obavách o stav ekonomiky vstupujú investori do nového týždňa s mierne lepšou náladou, čo sa premieta do umiernených ziskov hlavných indexov – S&P 500, Dow Jones a Nasdaq. Trh sa pokúša zvrátiť predchádzajúce straty, avšak sentiment zostáva krehký.
Napätie na Wall Street čiastočne poľavilo po tom, čo prezident Donald Trump zmiernil svoju rétoriku voči Číne a naznačil možnosť obnovenia konštruktívneho obchodného dialógu. Investori to vnímali ako signál možnej deeskalácie napätia medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. Opačný efekt však mali vyjadrenia ministerky financií S. Bessent, ktorá uviedla, že dlhodobé zastavenie činnosti vlády už začína mať reálny dopad na ekonomickú aktivitu. Keďže z USA dnes neprichádzajú významné makroekonomické dáta, trh reaguje skôr na politické faktory a náladu investorov než na tvrdé údaje.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Hlavné indexy americkej burzy dnes plošne rastú, pričom technologický sektor naďalej vedie rast. Za ním nasleduje priemysel a financie, ktoré si taktiež vedú veľmi dobre, hoci mierne slabšie.
Firemné správy
Spoločnosti zo skupiny „Magnificent 7“ korigujú piatkové straty. Nvidia (NVDA.US) na otvorení rastie o viac než 2 %, zatiaľ čo ostatní trhoví lídri si pripisujú približne 1 %.
Výrazné zisky zaznamenávajú spoločnosti spojené so vzácnymi kovmi po tom, čo Čína oznámila obmedzenia vývozu a ďalšieho predaja vzácnych kovov a produktov, ktoré ich obsahujú. Critical Metals rastie o 20 %, MP Materials (MP) pridáva 8 %.
Estee Lauder – Akcie kozmetickej spoločnosti rastú o viac než 4 % po pozitívnom odporúčaní od Goldman Sachs.
Warner Bros – Mediálny gigant posilňuje o 4 % po tom, čo odmietol ponuku na prevzatie od Paramountu. Nepotvrdené zdroje uvádzajú, že ponúkaná suma bola príliš nízka.
Rocket Lab – Akcie vesmírnej spoločnosti rastú o viac než 6 % po tom, čo Morgan Stanley vyjadrila optimizmus ohľadom nového produktu spoločnosti – orbitálnej nosnej rakety „Neutron.“
