Krypto novinky: Bitcoin sa zotavuje po výpredaji 📈 Ethereum nad 4000 USD

- V piatok utrpeli kryptomeny výrazné straty, pričom likvidácie pozícií naprieč burzami dosiahli podľa Coinglass približne 20 miliárd USD.
- Bitcoin sa zotavil nad 114 000 USD a momentálne sa obchoduje v blízkosti priemernej nákupnej ceny krátkodobých investorov.
- Ceny BTC, ETH a ďalších kryptomien vzrástli, keď víkend priniesol nové nádeje na deeskaláciu napätia medzi USA a Čínou.
- Obe hlavné kryptomeny našli podporu na úrovni 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA200), čo zastavilo nedávne poklesy.
- V piatok utrpeli kryptomeny výrazné straty, pričom likvidácie pozícií naprieč burzami dosiahli podľa Coinglass približne 20 miliárd USD.
- Bitcoin sa zotavil nad 114 000 USD a momentálne sa obchoduje v blízkosti priemernej nákupnej ceny krátkodobých investorov.
- Ceny BTC, ETH a ďalších kryptomien vzrástli, keď víkend priniesol nové nádeje na deeskaláciu napätia medzi USA a Čínou.
- Obe hlavné kryptomeny našli podporu na úrovni 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA200), čo zastavilo nedávne poklesy.
Piatkové zrýchlené poklesy na kryptomenovom trhu sa spomalili a uvoľnili priestor pre odraz a rast v prepredanom prostredí. Ethereum sa dnes obchoduje nad 4 100 USD, čo predstavuje viac než 10 % nárast oproti nedávnym lokálnym minimám. Bitcoin opäť získal dôležitú on-chain úroveň – neutrálna ziskovosť krátkodobých investícií.
- Ak sa táto cenová úroveň udrží, môže v tejto skupine opäť poklesnúť predajný tlak, čo by trhu otvorilo priestor na prípadné pokračovanie rastového trendu. Kľúčovým faktorom podporujúcim kryptomeny je pozitívny sentiment na Wall Street, ktorý pretrváva, pokiaľ Trump a Peking investorom dávajú nádej na vyhnutie sa plnohodnotnej obchodnej eskalácii.
- Zároveň však Trumpom oznámené 100 % clá zostávajú základným scenárom – hoci pravdepodobne sa im podarí vyhnúť – a teoreticky by mali nadobudnúť účinnosť 1. novembra. Do toho momentu budú investori dúfať v väčšiu jasnosť v rokovaniach s Čínou a v prípadné exportné obmedzenia.
- Americký dolár ďalej oslabuje v dôsledku prebiehajúceho uzatvorenia vlády a neistoty ohľadom skutočného stavu trhu práce v USA. Investori tento vývoj vnímajú pozitívne, pretože by mohol prinútiť Fed k urýchleniu uvoľňovania menovej politiky. Zlato dnes rastie o viac než 2 % a Bitcoin profituje z obnoveného záujmu o tzv. „tvrdé aktíva“.
Ethereum (D1)
Piatkový pokles cien ETH sa zastavil okolo 3 600 USD, čo pravdepodobne ostane dôležitou strednodobou podporou, ďalej posilnenou 200-dňovým EMA. Býci teraz mieria na oblasť okolo 4 340 USD, kde sa aktuálne nachádza 50-dňový EMA.
Zdroj: xStation5
Bitcoin (časový rámec D1)
Bitcoin preukazuje vyššiu odolnosť ako Ethereum, keďže počas piatkového výpredaja utrpelo menšie straty. Dnešný odraz je však menej výrazný v porovnaní s druhou najväčšou kryptomenou. Zdá sa, že ak by sa býčí kryptomenový trh vrátil, investori by mohli presunúť väčšiu pozornosť na Ethereum, ktoré historicky prekonávalo Bitcoin v neskorších fázach trhových cyklov.
V súčasnosti sa BTC obchoduje približne 70 % nad svojimi rekordnými maximami z roku 2021, zatiaľ čo Ethereum prekonalo svoje historické maximum až toto leto.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcia týždňa – Lam Research Corp (16.10.2025)
BREAKING: Zemný plyn oslabuje po údajoch EIA 📌
DE40: Európa sa pohybuje do strany, Nestlé posilňuje
Graf dňa - US100 (16.10.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.