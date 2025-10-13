Bank of America predikuje zlato za 5 000 USD: Nový vrchol v roku 2026?

- BofA zvýšila výhľad pre cenu zlata v roku 2026 na 5 000 USD za uncu.
- Krátkodobo očakáva možnú korekciu, no dlhodobý trend zostáva rastový.
- Kľúčovým faktorom je rast investičného dopytu a geopolitická neistota.
- Zlato potvrdzuje rolu bezpečného prístavu v nestabilnom globálnom prostredí.
Bank of America (BofA) výrazne zvýšila svoj výhľad pre cenu zlata, keď v novej prognóze pre rok 2026 očakáva, že dosiahne až 5 000 USD za uncu, pričom priemerná cena by sa mala pohybovať okolo 4 400 USD. Táto predikcia prichádza krátko po tom, čo zlato prekonalo historickú hranicu 4 000 USD za uncu a v pondelok dosiahlo nový rekord 4 079,62 USD.
Za dramatickým rastom ceny stojí kombinácia viacerých faktorov:
-
Zvýšené obchodné napätie medzi USA a Čínou, ktoré opätovne rozpútal prezident Donald Trump sľubmi nových ciel na čínsky dovoz
-
Očakávanie zníženia úrokových sadzieb v USA, čo znižuje atraktivitu držby dolára a podporuje dopyt po zaisťovacích aktívach ako zlato
-
Rastúci záujem investorov o bezpečné aktíva, najmä v období geopolitickej neistoty a možného spomalenia globálnej ekonomiky
BofA vo svojej správe upozorňuje, že v krátkodobom horizonte nemožno vylúčiť korekciu cien, no výhľad do roku 2026 zostáva jasne rastový. Kľúčovým faktorom má byť pokračujúci rast investičného dopytu – ak by v roku 2026 opäť vzrástol o 14 % ako tento rok, mohla by cena skutočne atakovať hranicu 5 000 USD za uncu.
Táto predikcia nadväzuje na širší trend rastúceho záujmu o drahé kovy v turbulentnom ekonomickom prostredí. Zlato opäť potvrdzuje svoju rolu spoľahlivého uchovávateľa hodnoty a jedného z hlavných zaisťovacích nástrojov proti inflácii a geopolitickému riziku.
Graf GOLD (H4)
Cena zlata ďalej prudko rastie a aktuálne sa obchoduje na novom historickom maxime 4 098,98 USD za uncu. Trh sa nachádza vo veľmi silnom býčom trende, čo potvrdzuje aj to, že cena sa pohybuje výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (3 965,26 USD) a SMA 100 (3 864,09 USD). Oba priemery zároveň vykazujú stabilný rast, čo podporuje pokračujúce pozitívne momentum.
Technické indikátory potvrdzujú extrémne silné nákupné nastavenie:
-
CCI sa nachádza na hodnote 153,9, čo signalizuje prekúpený trh, no v rámci silného trendu zatiaľ nejde o varovný signál, skôr o potvrdenie vysokého záujmu kupujúcich
-
Williams %R na úrovni -4 opäť potvrdzuje prítomnosť v prekúpenej zóne
-
Objem obchodov sa výrazne zvýšil počas posledných rastových sviečok, čo naznačuje, že rast je podporený aj silnou aktivitou investorov
Vzhľadom na takto prudký rast a prekúpené indikátory nemožno vylúčiť krátkodobú korekciu alebo konsolidáciu, najmä ak cena dosiahne psychologickú hranicu 4 100 USD. Zároveň však žiadny z indikátorov zatiaľ neukazuje na zmenu trendu – býci držia trh pevne vo svojich rukách.
Zdroj: xStation5
