Graf dňa: ZLATO (01.09.2025)

Zlato pokračovalo v silnom raste aj v pondelok 1. septembra, po tom, čo v piatok dosiahlo rekordnú uzávierku na úrovni 3 552 USD za uncu. V pondelok sa tento kov obchoduje za cenu blížiacu sa 3 580 USD za uncu, čím sa približuje k historickému intradennému maximu zaznamenanému na spotovom trhu v apríli. Čo ovplyvňuje cenu zlata?
Očakávania zníženia úrokových sadzieb Fedu
Hlavným katalyzátorom tohto nárastu sú rastúce očakávania trhu, že Federálny rezervný systém v septembri zníži úrokové sadzby. Trhy v súčasnosti oceňujú približne 85-87 % pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov na zasadnutí, pričom rozhodnutie bude oznámené 17. septembra. V nedávnom vyhlásení Mary Daly vyjadrila podporu zníženiu úrokových sadzieb na nadchádzajúcom zasadnutí, avšak tento rok ani budúci rok nie je členkou s hlasovacím právom. Stojí za zmienku, že trh začal agresívnejšie zohľadňovať pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb po prejave Jeromea Powella v Jackson Hole. Piatkové údaje o inflácii PCE boli v súlade s očakávaniami a nepreukázali žiadny významný cenový tlak.
Politické napätie okolo Federálneho rezervného systému
Neistota okolo pokusu prezidenta Trumpa odvolať guvernérku Fedu Lisu Cookovú tiež poskytuje dodatočnú podporu cenám zlata. Federálny súd má rozhodnúť, či Trump môže Cookovú legálne odvolať, čo vyvoláva obavy o nezávislosť centrálnej banky. Commerzbank konštatuje, že zlato reaguje na túto rastúcu neistotu týkajúcu sa nezávislosti Fedu, čo tiež vedie k nárastu držby zlata v burzovo obchodovaných fondoch (ETF).
Oslabenie amerického dolára
Americký dolár v posledných dňoch oslabil, čo je trend, ktorý pokračuje aj dnes a poskytuje zlatým cenám jasný vietor do plachiet. Pár EUR/USD sa dnes obchoduje nad hranicou 1,17, čo je najvyššia úroveň od 25. augusta. Na mesačnej báze dolár v auguste oslabil približne o 2 %.
Silné nákupy centrálnych bánk
Centrálne banky zostávajú kľúčovým pilierom podpory cien zlata a zaznamenávajú už štvrtý rok po sebe významné nákupy. Prognóza na rok 2025 je okolo 1 000 ton, hoci Svetová rada pre zlato naznačila, že konečné nákupy môžu byť bližšie k 800 tonám. Napriek tomu nákupy centrálnych bánk zostávajú robustné a dopyt je kompenzovaný nákupmi ETF.
Prognózy bánk
- Goldman Sachs udržuje cieľ na konci roka na úrovni 3 700 USD za uncu, s cieľom v prípade recesie až 3 880 USD.
- J.P. Morgan zvýšil svoje prognózy na priemernú hodnotu 3 675 USD za uncu v 4. štvrťroku 2025 a 4 000 USD v 2. štvrťroku 2026.
- HSBC zvýšil svoju priemernú prognózu na rok 2025 na 3 215 USD za uncu, s rozpätím 3 100 – 3 600 USD.
Technická situácia
Zlato pokračuje v silnom rastovom trende aj v dnešnej seansii. Trojuholníková formácia, ktorá sa vytvorila v posledných týždňoch, naznačuje cieľovú cenu 3 515 USD za uncu. V súčasnosti je kľúčová podpora viazaná na záverečné úrovne posledných štyroch mesiacov konsolidácie okolo 3 420 – 3 430 USD, spolu s krátkodobou rastovou líniou.
