Zlato posilňuje po najväčšom prepúšťaní v USA za posledných 20 rokov

- Cena zlata opäť prekonala hranicu 4 000 USD za uncu, keď slabé údaje z USA zvýšili očakávania zníženia úrokových sadzieb Fedu v decembri
- Americké spoločnosti oznámili najväčšie októbrové prepúšťanie za viac ako 20 rokov, čo vyvolalo pokles výnosov dlhopisov a podporilo dopyt po bezpečných aktívach
- Cena zlata tento rok vzrástla o viac ako 50 % v dôsledku očakávaní uvoľnenia menovej politiky, prílevu kapitálu do ETF a nákupov centrálnych bánk
Zlato v piatok posilnilo, keďže obchodníci zvýšili svoje stávky na možné zníženie úrokových sadzieb v USA už v decembri. Dôvodom boli slabé údaje z amerického trhu práce, ktoré naznačujú spomalenie hospodárskeho rastu a zvyšujú pravdepodobnosť, že Fed uvoľní menovú politiku skôr, ako sa očakávalo.
Cena zlata opäť vystúpila nad hranicu 4 000 USD za uncu. Nové štatistiky spoločnosti Challenger, Gray & Christmas ukázali, že americké spoločnosti v októbri ohlásili najviac prepúšťaní za viac ako 20 rokov. Tento vývoj viedol k najprudšiemu poklesu výnosov 10-ročných štátnych dlhopisov za posledný mesiac, čo zvýšilo atraktívnosť zlata ako bezúročného a bezpečného aktíva.
Slabší trh práce podporuje rast ceny zlata
Po dvoch týždňoch poklesu sa cena zlata stabilizovala a opäť si získala podporu investorov, ktorí reagujú na vývoj v americkej ekonomike a signály z Fedu. Hoci predstavitelia centrálnej banky naďalej vyjadrujú rozdielne názory na ďalšie kroky v menovej politike, trh teraz počíta s vyššou pravdepodobnosťou zníženia úrokových sadzieb už na decembrovom zasadnutí. Niektorí predstavitelia Fedu poukazujú na to, že odstavenie vládnych inštitúcií (shutdown) obmedzuje dostupnosť oficiálnych údajov o inflácii, čo komplikuje rozhodnutia o ďalšom postupe.
Cena zlata od začiatku roka vzrástla o viac ako 50 % a smeruje k najlepšiemu ročnému výsledku od roku 1979. Rast ceny podporujú aj silné prílevy do burzovo obchodovaných fondov (ETF) krytých zlatom a nákupy centrálnych bánk, ktoré využívajú tento drahý kov ako dlhodobé zabezpečenie v čase zvýšenej ekonomickej a geopolitickej neistoty.
Optimizmus sa šíri aj na ostatné drahé kovy
Pozitívna nálada na trhu sa rozšírila aj na ostatné drahé kovy. Striebro vzrástlo tretí deň po sebe, potom ako ho americká vláda zaradila na zoznam kritických surovín, čo by mohlo viesť k clám a obchodným obmedzeniam. Tento krok by mohol mať širší vplyv na trh, keďže USA sú vo veľkej miere závislé od dovozu striebra. Platina a paládium zaznamenali tiež mierny nárast, zatiaľ čo index dolára sa pohybuje v rozmedzí 99,66 až 99,74.
Zlato naďalej ťaží z kombinácie slabších údajov z USA, klesajúcich výnosov a zvýšeného dopytu po bezpečných aktívach. Ak nadchádzajúce štatistiky naďalej potvrdia ochladenie trhu práce, zvýši sa pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v decembri – a s ňou aj šanca, že zlato opäť dosiahne svoje historické maximum.
