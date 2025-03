Graf dňa - Zlato (19.03.2025)

Zlato dnes vzrástlo o ďalších 0,20 % a dosiahlo rekordnú hodnotu 3 040 USD za uncu, čím pokračuje v pôsobivom rastúcom trende. Od začiatku roka dosiahol výnos už takmer 16 %, pričom od začiatku mesiaca si pripísalo 6,30 %. Spomedzi komodít zlato tento rok prekonalo len striebro a káva.

Tento týždeň je rast zlata spôsobený napätím na Blízkom východe a neistotou v oblasti obchodu. Obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu a rizika recesie, ktoré podporuje colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, zvyšujú dopyt po zlate medzi inštitúciami aj retailovými investormi. Kľúčovú úlohu zohráva aj dnešné rozhodnutie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách. Ak Fed zaujme holubičí postoj k vplyvu ciel na hospodársky rast, mohlo by to podporiť ďalší rast cien. Trhy tiež očakávajú prejav predsedu Fedu Jeroma Powella, ktorý môže poskytnúť ďalšie informácie o menovej politike.

Dopyt centrálnych bánk po zlate sa v januári medziročne znížil o 60 %, ale prognózy stále naznačujú pokračovanie jeho hromadenia v nasledujúcich mesiacoch. Napriek tomuto dočasnému spomaleniu nákupov centrálnych bánk by rastúci záujem investorov a špekulácie o ďalšom raste cien mohli udržať býčí trend. Jedným z kľúčových faktorov podporujúcich rast cien je aktivita ETF, pričom fondy pokračujú v nákupe zlata len s menšími prestávkami. ANZ predpovedá, že zlato dosiahne 3 100 USD do troch mesiacov a 3 200 USD do šiestich mesiacov. Skupina Macquarie vidí možnosť dosiahnutia 3 500 USD v druhom štvrťroku. Goldman Sachs predpovedá 3 100 USD do konca roka.

