🚨📉 DE40 klesá o 3 %

Index DE40 aktuálne stráca približne 3 % a testuje kľúčovú podporu rastového trendu vyznačenú 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom, ktorý zastavil poklesy v novembri 2025. Hlavným katalyzátorom je prudký rast európskych cien plynu TTF, ktoré prekročili 50 EUR za MWh a od začiatku týždňa vzrástli o viac ako 60 %. Dôvodom je pozastavenie dodávok LNG z Kataru po incidentoch v Hormuzskom prielive. Nízke zásoby plynu v Európe na úrovni približne 30 % a zastavené LNG tankery posilňujú obavy z rastu energetických nákladov, čo zasahuje najmä ekonomiky závislé od dovozu. Trh sa obáva, že prudký nárast cien energií v Európe povedie k výraznému rastu spotrebiteľských cien, zvýši celkovú infláciu a napokon prinúti ECB obnoviť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb. Stávkové platformy, ako napríklad Polymarket, dnes zaznamenali zvýšený záujem o kontrakty špekulujúce na rast sadzieb. Nástroje založené na swapochoch a výnosoch európskych dlhopisov však naďalej naznačujú, že je nepravdepodobné, aby ECB do konca roka zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov.
Zdroj: Bloomberg Financial LP
Zaujímavé je, že podobná situácia panuje aj v Japonsku a Kórei, kde index JP225 stráca viac ako 4 % a miestne ceny plynu vzrástli ešte výraznejšie než v Európe. JKM LNG sa dostal nad úroveň 13 USD/MMBt, čo je najvyššia hodnota od začiatku roka 2025. Ak sa situácia počas nasledujúcich dvoch týždňov nestabilizuje, euro aj DE40 môžu čeliť ešte hlbšej korekcii a Európska centrálna banka by sa teoreticky mohla vrátiť k úvahám o zvyšovaní úrokových sadzieb, čo by bolo negatívne pre hospodárske oživenie a mohlo by ďalej oslabiť európske trhy. Na druhej strane je však potrebné pripomenúť, že obnovenie plnej prevádzky v Hormuzskom prielive by mohlo súčasné pohyby rýchlo zvrátiť.
Nemecký index DE40 aktuálne testuje kľúčovú úroveň podpory vyznačenú 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (zlatá krivka na grafe). Za zmienku stojí, že táto zóna bola v minulosti opakovane miestom reakcie dopytu, ktorý sa aktivoval po hlbších výpredajoch. Ďalší vývoj DE40 bude do veľkej miery závisieť od vysoko volatilnej geopolitickej situácie a predovšetkým od otázky dopravy cez prieliv, ktorý je momentálne relatívne prázdny. Zdroj: xStation
Aktuálny stav dopravy v Hormuzskom prielive je veľmi obmedzený. S výnimkou niekoľkých lodí plaviacich sa pod iránskou vlajkou väčšina tankerov z krajín produkujúcich ropu zastavila v zónach alebo prístavoch tesne pred prielivom. Zdroj: marinetraffic
