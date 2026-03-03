US Open: Wall Street v krvi

Wall Street po otvorení začína krvácať. Americké indexy zaznamenávajú výrazné straty, keďže opatrnosť investorov rastie v dôsledku eskalujúceho konfliktu v Perzskom zálive. Dow Jones klesá o 2,5 %, S&P 500 stráca 2,4 % a Nasdaq je nižšie o 2,5 %. Trhy si čoraz viac uvedomujú, že tento konflikt môže trvať dlhšie než pár dní a pravdepodobne nezostane len krátkodobým incidentom, čo výrazne zvyšuje neistotu na obchodných parketoch.
Investori reagujú na rastúce vojenské napätie vyplývajúce z výmen medzi americkými a iránskymi silami. Trh najmä započítava nedávne dronové útoky na americké diplomatické zariadenia v regióne, vrátane zásahu amerického veľvyslanectva v Rijáde, ako aj sériu útokov na kľúčovú ropnú infraštruktúru v Saudskej Arábii a ďalších krajinách Perzského zálivu, ktoré zvyšujú riziko narušenia dodávok energií. Neistotu ďalej posilnil prezident Donald Trump, keď naznačil, že operácie môžu trvať štyri až päť týždňov, čím jasne posunul skoršie očakávania rýchleho riešenia. Táto kombinácia udalostí zvýraznila riziko dlhodobej eskalácie, prehĺbila averziu investorov k rizikovým aktívam a priniesla vyššiu volatilitu na finančné trhy.
Viditeľná je rotácia kapitálu smerom k defenzívnym sektorom a energetike, zatiaľ čo firmy najcitlivejšie na náklady energií a spotrebiteľský dopyt, ako aerolinky a cestovný ruch, sú pod tlakom. Rast cien ropy spolu so zvýšeným dopytom po zlate a americkom dolári naznačuje rastúci záujem investorov o bezpečné prístavy v prostredí narastajúcej neistoty. Kým konflikt neukáže známky stabilizácie a neustúpia hrozby pre globálne ropné dodávateľské reťazce, nálada investorov bude pravdepodobne veľmi citlivá na akékoľvek nové správy z regiónu. Trh čoraz viac naceňuje scenár dlhodobého konfliktu, čo vedie k zvýšenej volatilite a opatrným investičným rozhodnutiam.
Zdroj: xStation5
Futures na US500 (S&P 500) klesajú v reakcii na eskaláciu konfliktu v Perzskom zálive. Strach na trhu silnie s tým, ako rastú regionálne tenzie. Nedávne dronové útoky na americké diplomatické zariadenia spolu so zásahmi kľúčovej ropnej infraštruktúry v Saudskej Arábii a ďalších štátoch Zálivu prehĺbili obavy z narušenia globálnych dodávok energií a možného rastu cien ropy.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Akcie Nvidia (NVDA.US) klesajú po prudkých prepadov v ázijských trhoch vyvolaných eskaláciou napätia medzi USA a Iránom. Nvidia zaostáva za väčšinou akcií „Magnificent Seven“, keďže americké úrady zvažujú obmedzenia na počet AI akcelerátorov, ktoré môže polovodičový gigant exportovať jednotlivým čínskym spoločnostiam. V dôsledku toho je celý polovodičový a technologický sektor pod tlakom a akcie v tomto segmente klesajú pre geopolitickú neistotu a možné dôsledky konfliktu na Blízkom východe.
- Akcie Credo Technology (CRDO.US) oslabujú, napriek tomu, že spoločnosť vyrábajúca telekomunikačné zariadenia zverejnila výsledky za 3. štvrťrok v súlade s predbežnými odhadmi zverejnenými vo februári. Reakcia trhu naznačuje, že investori čakali silnejšie čísla a samotné splnenie predchádzajúcich odhadov nestačilo, aby akcie neklesali.
- Akcie MongoDB (MDB.US) prudko padajú po tom, čo softvérová spoločnosť vydala výhlaď tržieb a upraveného zisku na celý rok aj na 1. štvrťrok, ktorý zaostal za očakávaniami analytikov. Napriek solídnym výsledkom sa investori zamerali na slabší krátkodobý výhlaď, čo vyvolalo výrazný predajný tlak na akciu.
