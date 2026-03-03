🚨 Graf dňa: Ropa rastie o 5 % a vyvíja tlak na Wall Street

Futures na ropu Brent (OIL) dnes rastú takmer o 5 % nad 81 USD za barel a približujú sa k najvyššej úrovni od januára 2025.
- Donald Trump uviedol, že najväčšie útoky na Irán ešte len prídu, zatiaľ čo sily iránskych IRGC včera zdôraznili, že Hormuzský prieliv zostáva uzavretý a že neumožnia voľný tranzit ropy z regiónu – ani cez prieliv, ani prostredníctvom ropovodnej infraštruktúry.
- Hoci Spojené štáty popierajú, že by Irán mal schopnosť kľúčovú vodnú cestu úplne uzavrieť, plavidlá sa vstupu do Hormuzu zjavne vyhýbajú. Podľa údajov Ocean Network Express aktuálne kotví pri vstupe do prielivu viac ako 100 tankerov a tento počet môže ďalej rásť.
- Po vojenskej eskalácii v regióne trh započítava riziko dlhodobého konfliktu. Donald Trump dnes ráno vyjadril pripravenosť na takýto scenár a už včera nevylúčil pozemnú operáciu v Iráne. Pre ropný trh to znamená, že riziko rastu cien smerom k „symbolickej“ hranici 100 USD za barel je reálne. Brent by musel vzrásť približne o ďalších 25 %, aby túto úroveň dosiahol.
- Prudký rast cien ropy zvyšuje inflačné riziká a vyvíja ďalší tlak na rizikové aktíva vrátane amerických akcií, kde sa ešte nedávno očakávali výraznejšie poklesy úrokových sadzieb v tomto roku. Vyššie ceny ropy znamenajú pretrvávajúce krátkodobé inflačné tlaky v kombinácii s rizikom spomalenia ekonomickej aktivity.
- Futures na americké indexy dnes klesajú, pričom US100 stráca viac ako 1,5 %, zatiaľ čo futures na VIX rastú o viac ako 5 %. Trhy sa vracajú k americkému doláru a rastúce výnosy dlhopisov ďalej odčerpávajú kapitál z Wall Street.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
