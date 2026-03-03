viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
75 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
10:22 · 3. marca 2026

🚨 Graf dňa: Ropa rastie o 5 % a vyvíja tlak na Wall Street

-
-
Otvoriť účet Stiahnite si bezplatnú aplikáciu

Futures na ropu Brent (OIL) dnes rastú takmer o 5 % nad 81 USD za barel a približujú sa k najvyššej úrovni od januára 2025.

  • Donald Trump uviedol, že najväčšie útoky na Irán ešte len prídu, zatiaľ čo sily iránskych IRGC včera zdôraznili, že Hormuzský prieliv zostáva uzavretý a že neumožnia voľný tranzit ropy z regiónu – ani cez prieliv, ani prostredníctvom ropovodnej infraštruktúry.
  • Hoci Spojené štáty popierajú, že by Irán mal schopnosť kľúčovú vodnú cestu úplne uzavrieť, plavidlá sa vstupu do Hormuzu zjavne vyhýbajú. Podľa údajov Ocean Network Express aktuálne kotví pri vstupe do prielivu viac ako 100 tankerov a tento počet môže ďalej rásť.
  • Po vojenskej eskalácii v regióne trh započítava riziko dlhodobého konfliktu. Donald Trump dnes ráno vyjadril pripravenosť na takýto scenár a už včera nevylúčil pozemnú operáciu v Iráne. Pre ropný trh to znamená, že riziko rastu cien smerom k „symbolickej“ hranici 100 USD za barel je reálne. Brent by musel vzrásť približne o ďalších 25 %, aby túto úroveň dosiahol.
  • Prudký rast cien ropy zvyšuje inflačné riziká a vyvíja ďalší tlak na rizikové aktíva vrátane amerických akcií, kde sa ešte nedávno očakávali výraznejšie poklesy úrokových sadzieb v tomto roku. Vyššie ceny ropy znamenajú pretrvávajúce krátkodobé inflačné tlaky v kombinácii s rizikom spomalenia ekonomickej aktivity.
  • Futures na americké indexy dnes klesajú, pričom US100 stráca viac ako 1,5 %, zatiaľ čo futures na VIX rastú o viac ako 5 %. Trhy sa vracajú k americkému doláru a rastúce výnosy dlhopisov ďalej odčerpávajú kapitál z Wall Street.

OIL (D1)

Zdroj: xStation5

 

Zaujala Vás táto téma?

 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

 

Články: 

 

5. marca 2026, 10:57

Jensen Huang naznačil, že veľké investície Nvidie do OpenAI sa môžu končiť pred IPO
5. marca 2026, 9:40

Ranné zhrnutie (05.03.2026)
5. marca 2026, 7:55

Ekonomický kalendár: Centrálne banky vs. globálne inflačné riziká (05.03.2026)
4. marca 2026, 19:25

Denné zhrnutie – Indexy sa odrážajú, ropné trhy čakajú na ďalší vývoj

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Pripojte sa k viac ako 2 000 000 investorom z celého sveta
Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu