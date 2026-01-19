Grónsko: neistoty ovplyvňujú akciové trhy

V základnom scenári nepočítame s tým, že by sa hrozba USA voči Grónsku materializovala. Trumpovi bude podľa všetkého stáť v ceste Kongres Spojených štátov amerických, kde je z vyjadrení jeho zástupcov zrejmé, že ani medzi republikánmi nepanuje jednotná podpora krokov voči Grónsku.
Napriek tomu ďalšia eskalácia geopolitického napätia prispieva k tzv. „risk-off“ sentimentu, teda k situácii, keď trhy menej vyhľadávajú riziko. Respektíve sú menej ochotné riskovať, čo sa prejavuje na akciovom trhu, ktorý zo svojej podstaty predstavuje vyššiu mieru rizika než napríklad trh štátnych dlhopisov alebo zlata. Z tohto pohľadu má tlak na Grónsko svoj vplyv, aj keď na trhoch sledujeme aj rastové dni.
Zjednodušene povedané, akciové trhy by boli vyššie, keby Trump s tlakom na Grónsko vôbec nezačal – bez ohľadu na to, či sa riziko obsadenia alebo odkúpenia Grónska naplní. Prípadná eskalácia konfliktu by bola negatívnou správou pre akciový trh s potenciálom vyvolať minimálne krátkodobú korekciu.
Lenže trhy sú na Trumpa už zvyknuté. Vedia, že nie všetko, čo sľúbi, aj splní, a že vie hľadať kompromis v rámci dohôd. Situáciu preto vnímam tak, že investori sú na akciovom trhu mierne opatrnejší, pretože príliš neveria, že by Trump na Grónsko skutočne zaútočil.
Denné zhrnutie: Optimizmus na Wall Street, drahé kovy na historických maximách 📈 Bitcoin pod tlakom
Akcie Meta Platforms prudko rastú po odporúčaní „Buy“ od Jefferies 📈
Akcie Old Republic International klesli o viac než 10 % po slabých výsledkoch
Akcie Regencell Bioscience vzrástli o vyše 25 %: špekulatívny rast pokračuje
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.