GSK investuje 30 miliárd dolárov do USA: Výroba liekov a výskum majú posilniť britsko-americké partnerstvo

Farmaceutická spoločnosť GSK (GlaxoSmithKline) oznámila ambiciózny plán investovať 30 miliárd USD do výskumu, vývoja a výrobnej infraštruktúry v USA počas nasledujúcich piatich rokov. Oznámenie prichádza v ten istý deň, keď americký prezident Donald Trump pricestoval do Veľkej Británie na svoju druhú oficiálnu štátnu návštevu s cieľom uzavrieť nové investičné dohody.
Polovica príjmov GSK za minulý rok pochádzala z USA a spoločnosť teraz plánuje tento vzťah ďalej posilniť – okrem iného výstavbou nového závodu v Pensylvánii za 1,2 miliardy USD, ktorý bude vyrábať nové lieky na respiračné ochorenia a rakovinu. Výstavba má začať v roku 2026.
Investícia sa bude týkať aj umelej inteligencie (AI) a digitalizácie vývoja liečiv, modernizácie výroby účinných látok, zlepšenia kompletizácie liekových zariadení a navýšenia počtu klinických štúdií v USA, kde chce GSK v priebehu piatich rokov dominovať v počte testovacích miest aj účastníkov.
Britský premiér Keir Starmer označil tento krok za príklad silného partnerstva medzi USA a Veľkou Britániou, ktoré prináša hmatateľné výsledky – od zlepšenia zdravotnej starostlivosti po tvorbu pracovných miest. Podľa amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka investícia vytvorí desiatky tisíc pracovných miest v USA a zabezpečí, že sa kľúčové lieky a technológie budú vyvíjať a vyrábať priamo na americkej pôde.
Táto investícia prichádza v čase, keď niektoré farmaceutické spoločnosti – ako AstraZeneca či Merck – obmedzujú aktivity vo Veľkej Británii kvôli zhoršujúcim sa domácim podmienkam. Zatiaľ čo iní odchádzajú, GSK zaujíma opačný prístup a posilňuje svoju prítomnosť na najväčšom farmaceutickom trhu sveta.
Aj keď nie je jasné, či súčasťou oznámených 30 miliárd dolárov sú aj už schválené projekty, GSK uviedla, že v uplynulom roku investovala približne 2 miliardy USD do americkej výroby, čím rozšírila svoju sieť o stovky kvalifikovaných pracovných miest a stavebných pozícií. Aktuálne spoločnosť zamestnáva v USA približne 15 000 ľudí.
Celkovo táto investícia predstavuje strategický krok GSK, ako upevniť svoju pozíciu v USA, reagovať na obchodné tlaky a zároveň posilniť svoje inovačné kapacity v čase globálnej konkurencie vo farmaceutickom priemysle.
Graf GSK.UK (D1)
Akcie britskej farmaceutickej spoločnosti GSK sa aktuálne obchodujú na úrovni 14,725 GBP. Cena sa nachádza nad kĺzavými priemermi EMA 50 (14,479 GBP) a SMA 100 (14,349 GBP). RSI na úrovni 53,5 sa nachádza v neutrálnom pásme, ktoré potvrdzuje rovnováhu medzi nákupným a predajným tlakom, no zároveň ponúka priestor pre ďalší rast.
Cena v posledných dňoch testovala hranicu 15,00 GBP, ktorá teraz slúži ako krátkodobá rezistencia. Naopak, oblasť v rozmedzí 14,40–14,50 GBP, kde sa pretínajú oba kĺzavé priemery, bude dôležitou technickou podporou, ktorej udržanie môže podporiť pokračovanie rastového trendu.
Zdroj: xStation5
