Hackeri prenikli k údajom 850 000 zákazníkov Orange Belgium – tretí útok tento rok

Orange Belgium, dcérska spoločnosť francúzskeho telekomunikačného giganta Orange SA, oznámila, že kybernetický útok odhalil dáta 850 000 zákazníckych účtov. Ide o tretí vážny bezpečnostný incident, ktorý firma tento rok verejne priznala.
Spoločnosť uviedla, že k narušeniu jedného z IT systémov došlo koncom júla. Útočníci získali prístup k menám zákazníkov, telefónnym číslam, detailom o SIM kartách a tarifách. Orange zároveň ubezpečil, že e-mailové adresy, heslá ani bankové údaje neboli ohrozené.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Po zistení incidentu spoločnosť okamžite zablokovala prístup k napadnutému systému a nahlásila udalosť belgickým úradom. Zákazníkov varovala pred možným nárastom phishingových útokov, ktoré môžu nasledovať po podobných únikoch dát. Poškodení klienti budú informovaní prostredníctvom SMS alebo e-mailu.
Tento prípad nadväzuje na júlový útok na infraštruktúru Orange vo Francúzsku, ktorý spôsobil výpadky niektorých služieb, a útok na dáta zamestnancov rumunskej pobočky, ku ktorému došlo skôr tento rok.
Telekomunikačné spoločnosti sú častým cieľom hackerov, keďže spravujú citlivé osobné, finančné aj vládne údaje. Incidenty ako Salt Typhoon, vedené skupinami s údajným štátnym krytím, poukazujú na dlhodobú zraniteľnosť kritickej infraštruktúry nielen v Európe, ale aj v USA, Južnej Kórei či Južnej Afrike.
Hoci Orange nešpecifikoval, akým spôsobom bol systém napadnutý, útok podčiarkuje potrebu výrazného posilnenia kybernetickej bezpečnosti v sektore telekomunikácií.
Graf ORA.FR (D1)
Akcie spoločnosti Orange SA pokračujú vo výraznom raste, aktuálne sa obchodujú na úrovni 14,45 EUR. Cena sa už niekoľko týždňov drží v stabilnom rastovom trende, podporenom silnou dynamikou. Akcie sa nachádzajú nad oboma kĺzavými priemermi: EMA 50 (13,484 EUR) a SMA 100 (12,978 EUR).
RSI je na úrovni 70,5, čo značí vstup do prekúpenej zóny a môže signalizovať možnosť krátkodobej korekcie alebo spomalenia rastu. MACD ostáva v pozitívnom pásme s rastúcim histogramom, čo potvrdzuje pokračujúce nákupné momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.