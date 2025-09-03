Heico klesol o 10 % zo svojho historického maxima 📉 Čo čaká tohto lídra v leteckom segmente ďalej?

Heico (HEI.US) patrila v posledných mesiacoch medzi najvýkonnejšie akcie, keď spolu so spoločnosťami ako Curtiss Wright a RTX Corp. viedla rast amerického priemyselného sektora. Na druhej strane však akcie klesli takmer o 10 % zo svojho historického maxima, pričom euforická reakcia na posledné výsledky bola rýchlo nahradená predajným tlakom. Je pritom zrejmé, že americké firmy so stabilnými, krátkymi dodávateľskými reťazcami, ktoré dodávajú komponenty a služby nielen súkromnému sektoru, ale aj Pentagonu a vesmírnemu odvetviu, by mali v nasledujúcich štvrťrokoch podávať minimálne solídny výkon. Prečo teda akcie Heico oslabili?
✈️ Heico dominuje v leteckých výklenkových trhoch
Heico je jedným z lídrov v tejto oblasti. Spoločnosť poskytuje údržbu lietadiel, kritické náhradné diely a kvalitné OEM náhrady, ktoré firmám a inštitúciám umožňujú šetriť na dôležitých komponentoch, od elektroniky po konštrukčné prvky. V posledných mesiacoch pretrvávajú špekulácie o možnom zvýšení objednávok zo strany Pentagonu, keďže ministerstvo obrany často „prepláca“ OEM dodávateľov, čím sa Heico stáva prirodzenou alternatívou.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
V 3. štvrťroku 2025 spoločnosť zaznamenala tržby 1,15 miliardy USD a čistý zisk 177,34 milióna USD, čo predstavuje medziročný rast takmer o 20 % a 30 %. Heico sa už desaťročia drží agresívnej akvizičnej stratégie, keď absorbuje výklenkové a strategické podniky a buduje si dlhodobú trhovú silu. Vďaka tomu sa stala takmer nenahraditeľným článkom v leteckom sektore, s rastúcim objemom objednávok pre vojenské aj vesmírne misie. V roku 2025 spoločnosť kúpila ďalších päť firiem.
Heico odhaduje, že do roku 2028 dosiahne ročné tržby 5,4 miliardy USD, čo zodpovedá priemernému medziročnému rastu okolo 8 %. Ešte dôležitejšie je, že čistý zisk by mal do tej doby dosiahnuť takmer 1 miliardu USD, čo predstavuje priemerný rast o 15 % ročne oproti súčasným približne 700 miliónom USD. Tento výhľad naznačuje, že akvizície zásadne neznížia marže, a súvisiace náklady navyše podporujú „snehovú guľu“ rastovej škálovateľnosti.
📉 Akcie Heico (H1, D1 interval)
Včera akcie uzavreli na úrovni 315 USD. Tesne nad touto úrovňou sa nachádzajú hodinové kĺzavé priemery EMA50 a EMA200. Prerazenie nad 316 USD by dnes mohlo otvoriť priestor na opätovný test historických maxím. Trh sa vo všeobecnosti zhoduje, že podnikanie spoločnosti Heico je silné. Jediným problémom zostáva oceňovanie, ktoré je aj po nedávnom poklese naďalej historicky vysoké z pohľadu P/E a P/S násobkov.
Priemerný rast tržieb o 8 % ročne a zisku o 15 % sám o sebe neopodstatňuje valuáciu okolo 60-násobku zisku – napriek tomu predvídateľnosť podnikania a dominancia vo výklenkových segmentoch robí dlhodobú škálovateľnosť takmer istou. Táto dynamika vedie k pravidelným epizódam nadhodnotenia. Na druhej strane môžu byť aktuálne očakávania spoločnosti príliš defenzívne, čo by mohlo otvoriť priestor na rast, ak investori uvidia zlepšenie marží a pozitívny vplyv akvizícií už v krátkodobom horizonte.
Zdroj: xStation5
Akcie spoločnosti aktuálne testujú 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50, oranžová línia) na dennom grafe. Pokles pod túto úroveň by mohol otvoriť priestor na otestovanie EMA200 v blízkosti 282 USD za akciu. Naopak, prieraz smerom nahor by naznačoval opätovný test hornej hranice cenového kanála okolo 328 USD.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.