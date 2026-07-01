Historické rozhodnutie v Európe: Google musí zaplatiť rekordné odškodné

Švédsky súd nariadil Googlu zaplatiť spoločnosti Klarna prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti PriceRunner odškodné vo výške približne 1,5–2 miliardy USD v protimonopolnom prípade týkajúcom sa trhu porovnávačov cien. Prípad sa týka obvinení, že Google počas viacerých rokov zvýhodňoval vo výsledkoch vyhľadávania vlastnú službu Google Shopping, čím obmedzoval viditeľnosť konkurenčných porovnávacích platforiem. Súd dospel k záveru, že tieto praktiky viedli k merateľným stratám v tržbách konkurentov, a následne vydal jedno z najvyšších rozhodnutí o náhrade škody tohto druhu v histórii Švédska.
Z trhového pohľadu je kľúčové, že už nejde iba o regulačnú pokutu uloženú verejnými orgánmi, ale o civilnú náhradu škody za ušlý obchodný zisk. To predstavuje dôležitý kvalitatívny posun, pretože otvára dvere ďalším žalobám naprieč Európou na základe skorších protimonopolných rozhodnutí proti Googlu.
Pre Google ide v krátkodobom horizonte predovšetkým o ďalší prvok rastúceho regulačného rizika. Samotná suma nie je na úrovni celej skupiny finančne zásadná, ale zvyšuje neistotu okolo vyhľadávania a reklamného biznisu v Európe. Existuje aj reputačný rozmer, keďže prípad sa pridáva k dlhej sérii rozhodnutí a sankcií súvisiacich s takzvaným self-preferencing, teda uprednostňovaním vlastných služieb Googlu vo výsledkoch vyhľadávania.
V najbližšom období je reakcia trhu zvyčajne ťahaná sentimentom. Podobné titulky môžu vytvoriť dočasný tlak na valuáciu, ale zásadne nemenia prognózy tržieb. Dôležitejšia je skutočnosť, že každé ďalšie rozhodnutie tohto typu zvyšuje pravdepodobnosť ďalších nárokov a posilňuje vyjednávaciu pozíciu ostatných strán voči Googlu.
Pre Klarnu pôsobí dopad opačným smerom. V krátkodobom horizonte ide o pozitívny katalyzátor, keďže potenciálne odškodné v ráde miliárd dolárov zlepšuje príbeh spoločnosti a môže podporiť sentiment investorov. Reakcia akcií po zverejnení správy je typickou odpoveďou na potenciálny jednorazový peňažný prílev, hoci konečná suma zostáva neistá.
V dlhšom horizonte má tento prípad širší štrukturálny význam. Potvrdzuje, že rozhodnutia Európskej komisie a protimonopolných súdov môžu slúžiť ako základ pre súkromné civilné nároky, čím vzniká ďalší kanál právneho rizika pre veľké technologické spoločnosti. To znamená, že regulačný tlak sa už neobmedzuje iba na správne pokuty, ale čoraz častejšie zahŕňa aj priame odškodnenie poškodených konkurentov.
Google tak pôsobí v prostredí, kde je právne riziko trvalé a rozptýlené, nie izolované a viazané iba na jednotlivé udalosti. Každé takéto rozhodnutie priamo nemení obchodný model, ale postupne zvyšuje rizikovú prémiu zahrnutú vo valuácii.
Pre Klarnu a PriceRunner ide o príklad dlhodobej právnej stratégie postavenej na spochybňovaní dominancie platformy Google. Aj ak budú konečné priznané sumy po odvolaní znížené, samotný precedens posilňuje ich pozíciu v budúcich sporoch.
V krátkodobom horizonte je nastavenie jasné: negatívny sentiment pre Google a pozitívny impulz pre Klarnu. V dlhšom horizonte ide o ďalší krok v postupnom posune európskeho protimonopolného rámca smerom k systému, v ktorom porušenie pravidiel nevedie iba k pokutám, ale aj k priamym náhradám škody. To zvyšuje význam regulačného rizika vo valuáciách technologického sektora.
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