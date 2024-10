Honeywell oddelí divíziu pokročilých materiálov; akcie rastú o 1,6% 📣

Honeywell International (HON.US) oznámila plány oddeliť svoju divíziu pokročilých materiálov do samostatnej verejne obchodovanej spoločnosti do začiatku roka 2026. Táto divízia, ktorá vyrába produkty ako chladivá značky Solstice a priemyselné rozpúšťadlá, sa očakáva, že v roku 2024 dosiahne približne 3,8 miliardy dolárov príjmu, čo predstavuje približne 10 % celkových predajov Honeywell. Tento krok je v súlade so stratégiou generálneho riaditeľa Vimana Kapura na zefektívnenie zamerania spoločnosti na tri hlavné segmenty: letectvo, automatizáciu a energetickú transformáciu. Samostatná divízia pokročilých materiálov by mohla byť ocenená na viac ako 10 miliárd dolárov.

Oddelenie má za cieľ poskytnúť väčšiu finančnú flexibilitu pre budúce akvizície, dopĺňajúc nedávne nákupy v hodnote cez 8 miliárd dolárov vrátane bezpečnostného biznisu Carrier Global Corp. za takmer 5 miliárd dolárov, CAES Systems Holdings za 1,9 miliardy dolárov a technologickej jednotky skvapalneného zemného plynu spoločnosti Air Products and Chemicals Inc. za 1,8 miliardy dolárov. Pod vedením generálneho riaditeľa Vimana Kapura od júna 2023 Honeywell zefektívňuje svoje portfólio, aby využila priemyselné megatrendy, hoci výkonnosť akcií za toto obdobie zaostáva za indexom S&P 500.

Honeywell (D1 interval)

Po oznámení akcie Honeywell stúpli takmer o 3 % v predobchodovaní na približne 207 dolárov. V súčasnosti sa akcie ustálili na úrovni okolo 206 dolárov, čo predstavuje nárast približne o 1,6 %.