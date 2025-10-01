Hrozba ciel urýchľuje miliardové investície farmaceutických gigantov v USA

Plánované 100 % clo na dovoz značkových a patentovaných liekov, ktoré má vstúpiť do platnosti dnes 1. októbra pod administratívou prezidenta Trumpa, spustilo masívnu vlnu investícií farmaceutických spoločností do americkej výroby a logistiky. Cieľom je minimalizovať riziká v dodávateľských reťazcoch a zachovať si prístup na najväčší svetový trh.
Kľúčové reakcie farmaceutických spoločností:
-
Pfizer uzavrel s prezidentom Trumpom dohodu o investícii 70 miliárd USD do výskumu a domácej výroby. Výmenou získal trojročné oslobodenie od nových ciel.
-
GSK plánuje počas piatich rokov investovať 30 miliárd USD do vývoja a infraštruktúry v USA.
-
Eli Lilly začal výstavbu nového závodu vo Virgínii, prvého zo štyroch plánovaných. Celkové investície dosiahnu 27 miliárd USD.
-
Johnson & Johnson navýši investície v USA o 25 % na celkovo 55 miliárd USD. Vybuduje štyri nové závody, dva z nich v Severnej Karolíne.
-
Roche investuje 50 miliárd USD počas piatich rokov, navyše oznámila rozšírenie výrobných kapacít o 550 miliónov USD v Indiane a výstavbu novej továrne v Holly Springs.
-
AstraZeneca plánuje do roku 2030 investovať 50 miliárd USD, vrátane najväčšieho závodu na výrobu účinných látok vo Virgínii.
-
Novartis plánuje 23 miliárd USD na výstavbu a rozšírenie 10 závodov, vrátane šiestich nových.
-
Sanofi prisľúbila minimálne 20 miliárd USD investícií v USA do roku 2030.
-
Biogen navýši kapacity v Severnej Karolíne o 2 miliardy USD.
-
Merck postaví nový závod v Delaware za 1 miliardu USD a rozširuje aj svoje prevádzky v Kansase.
-
Amgen investuje 900 miliónov USD do továrne v Ohiu, ďalšiu miliardu v Severnej Karolíne a 650 miliónov USD v Portoriku.
-
Novo Nordisk označila svoje americké zázemie za „veľmi dobre pripravené“ na colné riziká.
-
AbbVie pokračuje v rámci 10-miliardového expanzného plánu, pričom už má v USA 11 výrobných závodov.
-
Gilead Sciences tento rok oznámil 11 miliárd USD nových investícií, čím sa celková suma zvýšila na 32 miliárd USD.
-
Cipla zo svojej základne v Indii rozširuje kapacity v Massachusetts a New Yorku pre zložité respiračné produkty.
