Hrozí Európe ďalšia energetická kríza? Plyn zdražuje o desiatky percent ⚠️

Európske ceny zemného plynu prudko rastú po tom, čo došlo k zastaveniu exportu z najväčšieho LNG závodu sveta v Katare. Referenčné holandské futures vzrástli o viac ako 23 % na 54,76 EUR/MWh, pričom od konca minulého týždňa sú vyššie už o viac ako 60 %. Takúto silnú volatilitu trh nezažil od energetickej krízy v roku 2022.
Kľúčový výpadok globálnych dodávok
Závod spoločnosti QatarEnergy bol uzavretý po útoku iránskeho dronu. Katar pritom zabezpečuje približne 20 % globálnych dodávok LNG, čo robí z tohto výpadku jednu z najvýznamnejších neplánovaných odstávok v histórii odvetvia.
Situáciu navyše komplikuje faktické uzavretie Hormuzského prielivu, kľúčovej prepravnej trasy pre katarský plyn. Konflikt na Blízkom východe tak výrazne ohrozuje stabilitu globálnych tokov energií.
Ázia vstupuje do hry
Väčšina katarského LNG smeruje do Ázie a práve tamojší odberatelia – napríklad Taiwan a Južná Kórea – už aktívne hľadajú alternatívne dodávky. Čína podľa dostupných informácií vyvíja tlak na Irán, aby zabezpečil otvorenie Hormuzského prielivu.
Analytici banky Goldman Sachs Group zvýšili odhad ceny európskeho plynu pre apríl 2026 z 36 EUR na 55 EUR/MWh. Očakáva sa, že ázijské spotové ceny porastú ešte rýchlejšie ako európske.
Európa pod tlakom zásob
Európa vstupuje do záveru zimy s viac vyčerpanými zásobníkmi, čo môže zosilniť konkurenčný boj o LNG náklady počas nadchádzajúcej plniacej sezóny. Letné kontrakty sa dokonca obchodujú s výraznou prémiou voči zimným, čo zhoršuje ekonomiku skladovania plynu. Implikovaná volatilita opcií na európsky benchmark vystúpila na najvyššiu úroveň od leta 2023, čo signalizuje silný býčí sentiment a obavy z ďalšieho rastu cien. Ak konflikt potrvá dlhšie, môže sa opätovne otvoriť otázka energetickej bezpečnosti Európy a návratu extrémnych cenových výkyvov.
