Čínska meď zaplavuje trh 🏗️

- Produkcia medi v Číne smeruje k rekordu 1,2 mil. ton mesačne.
- Medziročný rast výroby dosahuje 10 %.
- Vyššie ceny šrotu a kyseliny sírovej podporujú ekonomiku hút.
- Rastúce zásoby môžu znamenať riziko spomalenia rastu cien.
- Produkcia medi v Číne smeruje k rekordu 1,2 mil. ton mesačne.
- Medziročný rast výroby dosahuje 10 %.
- Vyššie ceny šrotu a kyseliny sírovej podporujú ekonomiku hút.
- Rastúce zásoby môžu znamenať riziko spomalenia rastu cien.
Čínske huty ďalej navyšujú výrobu medi a posúvajú produkciu na rekordné úrovne, čo zvyšuje globálne zásoby a môže spomaliť doterajší prudký rast cien tohto kľúčového priemyselného kovu. Podľa prieskumu spoločnosti Shanghai Metals Market má produkcia rafinovanej medi v marci dosiahnuť takmer 1,2 milióna ton, čo predstavuje medzimesačný rast o 4,6 %. Od začiatku roka tak výroba vzrástla o 10 %. Oficiálne dáta pritom v decembri ukázali ešte vyšší objem nad 1,3 milióna ton, čo potvrdzuje silnú expanziu sektora.
Čo stojí za rastom produkcie?
Napriek globálnemu nedostatku medenej rudy a poklesu spracovateľských poplatkov sa čínskym hutiam darí udržať tempo výroby. Pomáhajú im dva kľúčové faktory: Rekordné ceny medi na konci januára motivovali k uvoľneniu väčšieho množstva šrotu, ktorý nahrádza primárny koncentrát. Výrazný rast cien vedľajšieho produktu – kyseliny sírovej – ktorej cena vystúpila na najvyššiu úroveň od roku 2014. Dôvodom sú obmedzené exporty síry z Ruska a silný dopyt po hnojivách. Tieto faktory zlepšujú ekonomiku výroby a umožňujú hutiam pokračovať v navyšovaní objemov aj napriek tlaku na marže.
Rastúce zásoby ako riziko
Globálne zásoby medi sa prudko zvyšujú, keďže vysoké ceny odrádzajú časť priemyselných odberateľov. V samotnej Číne, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom, sa navyše prejavil sezónny útlm dopytu počas osláv lunárneho Nového roka. Výsledkom je napätie medzi silným špekulatívnym dopytom a oslabujúcou reálnou spotrebou. Ak sa zásoby budú ďalej hromadiť, môže to znamenať tlak na korekciu cien.
Výhlaď na ďalšie mesiace
Podľa Shanghai Metals Market môže produkcia v apríli a máji dočasne klesnúť kvôli pravidelným odstávkam a údržbe hút. Krátkodobo tak môže dôjsť k stabilizácii trhu, celkový trend však zostáva skôr v znamení vysokej ponuky.
Graf COPPER (H4)
Cena medi sa po predchádzajúcom raste dostala do fázy konsolidácie a aktuálne testuje dôležitú technickú oblasť okolo 13 101 USD, čo zodpovedá úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu (13 037 USD). Po silnom raste, ktorý vyústil do prudkého výstrelu k oblasti 14 500 USD, nasledovala rýchla korekcia a prechod do bočného pohybu. Trh teraz osciluje medzi retracementmi 23,6 % a 38,2 %, čo signalizuje vyčkávaciu fázu. Cena sa aktuálne pohybuje tesne pri kĺzavých priemeroch EMA 50 (13 081 USD) a SMA 100 (13 047 USD).
Táto konfluencia vytvára silnú technickú zónu podpory. Jej udržanie môže znamenať návrat býčieho momenta, zatiaľ čo prerazenie nižšie by otvorilo priestor k ďalším úrovniam:
- 50,0 % Fibonacci: 12 580 USD
- 61,8 % Fibonacci: 12 122 USD
CCI sa nachádza v negatívnom pásme, no nie je v prepredanej oblasti, čo naznačuje mierny predajný tlak bez extrému. Momentum zostáva mierne nad neutrálnou hranicou, avšak klesá, čo potvrdzuje spomaľovanie rastovej dynamiky. Celkovo trh zatiaľ rešpektuje strednodobý rastový trend, no krátkodobo prechádza do fázy neistoty. Kľúčové bude, či kupujúci dokážu ubrániť oblasť okolo 13 000 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Jensen Huang naznačil, že veľké investície Nvidie do OpenAI sa môžu končiť pred IPO
Ranné zhrnutie (05.03.2026)
Ekonomický kalendár: Centrálne banky vs. globálne inflačné riziká (05.03.2026)
Denné zhrnutie – Indexy sa odrážajú, ropné trhy čakajú na ďalší vývoj
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.