Hyundai Motor investuje rekordných 86 miliárd dolárov v Južnej Kórei – reaguje na novú obchodnú dohodu s USA

- Hyundai oznámila investíciu 125,2 bilióna wonov (86,5 mld. USD) v Južnej Kórei na roky 2026–2030.
- Investícia prichádza po znížení amerických ciel na juhokórejské autá z 25 % na 15 %.
- Kľúčové oblasti: AI, výskum a vývoj, elektromobilita a modernizácia výroby.
- Cieľom je zvýšiť export, podporiť domácu výrobu a chrániť dodávateľský reťazec.
- Hyundai oznámila investíciu 125,2 bilióna wonov (86,5 mld. USD) v Južnej Kórei na roky 2026–2030.
- Investícia prichádza po znížení amerických ciel na juhokórejské autá z 25 % na 15 %.
- Kľúčové oblasti: AI, výskum a vývoj, elektromobilita a modernizácia výroby.
- Cieľom je zvýšiť export, podporiť domácu výrobu a chrániť dodávateľský reťazec.
Skupina Hyundai Motor oznámila plánovanú investíciu vo výške 125,2 bilióna wonov (približne 86,5 miliardy USD) v Južnej Kórei na obdobie 2026–2030. Táto správa prichádza krátko po tom, čo Južná Kórea uzavrela obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá znižuje americké clá na juhokórejské automobily z 25 % na 15 %.
V porovnaní s predchádzajúcim investičným cyklom, počas ktorého Hyundai a jej sesterská spoločnosť Kia Corp investovali 89,1 bilióna wonov medzi rokmi 2021–2025, ide o výrazný nárast investícií, zameraný na budúcnosť automobilového priemyslu, rozvoj exportu a domácej výroby.
Predseda skupiny Hyundai Motor Euisun Chung uviedol, že si firma uvedomuje obavy z poklesu exportu a útlmu domácej výroby kvôli novému nastaveniu ciel, a reaguje masívnymi investíciami. Do roku 2030 plánuje Hyundai viac než zdvojnásobiť export automobilov vďaka novým továrňam na elektromobily a diverzifikovať exportné trhy. Zároveň skupina sľúbila podporu dodávateľom autodielov, ktorí budú postihnutí americkými clami zavedenými počas administratívy Donalda Trumpa.
Rozdelenie plánovaných investícií:
-
50,5 bilióna wonov (35 mld. USD) do umelej inteligencie a budúcich technológií
-
38,5 bilióna wonov do výskumu a vývoja
-
36,2 bilióna wonov do modernizácie výroby a výstavby novej výškovej budovy
Stretnutie medzi prezidentom Južnej Kórey Lee Jae Myungom a predsedom Hyundai prišlo krátko po zverejnení podmienok dohody, v rámci ktorej sa Južná Kórea zaviazala k investíciám vo výške 350 miliárd USD v amerických strategických sektoroch.
Táto investícia posilňuje pozíciu Hyundai ako globálneho lídra v oblasti elektromobility a inovácií a zároveň pomáha udržať výrobu a pracovné miesta v Južnej Kórei napriek medzinárodným obchodným výzvam.
Graf HYUD.DE (D1)
Akcie spoločnosti Hyundai Motor sa obchodujú na úrovni 50,40 EUR, čo naznačuje mierny rastový odraz po predchádzajúcom klesajúcom trende. Cena sa však naďalej nachádza pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (52,25 EUR) a SMA 100 (54,62 EUR), čo potvrdzuje, že celkové trhové nastavenie zostáva medvedie. RSI sa pohybuje na hodnote 43,0, teda pod neutrálnou hranicou 50, čo ukazuje na pretrvávajúci predajný tlak, aj keď sa indikátor mierne zvyšuje.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trh sa pokúša o zotavenie, všetka nádej je v Nvidii
Constellation Energy a Three Mile Island – Jadrová minulosť a budúcnosť
Sage Group spúšťa spätný odkup akcií v hodnote 300 miliónov libier po silnom finančnom roku 2025
Nokia sa preorientuje s dôrazom na trh umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.