IBM kupuje Confluent a zameriava sa na cloud a umelú inteligenciu

Spoločnosť IBM oznámila zámer akvizície firmy Confluent Inc. za 11 miliárd USD prostredníctvom hotovostnej transakcie vo výške 31 USD za akciu. Confluent je spoločnosť so sídlom v Kalifornii, ktorá sa špecializuje na streamovanie dát v reálnom čase a je postavená na open-source platforme Apache Kafka.
Transakcia, ktorej dokončenie sa očakáva v polovici roka 2026 po získaní regulačných povolení a súhlasu akcionárov, bude plne financovaná z hotovosti IBM. Ide o najväčšiu akvizíciu spoločnosti od kúpy Red Hat v roku 2019 a zodpovedá jej stratégii zameranej na rozvoj softvéru a cloudových služieb.
Prostredníctvom akvizície Confluent plánuje IBM rozšíriť svoju ponuku o pokročilú platformu na spracovanie dát v reálnom čase. Táto technológia je kľúčová pre podniky, ktoré potrebujú zvládať rastúci objem dát a implementovať riešenia založené na umelej inteligencii. Integrácia produktov Confluent s nástrojmi IBM v oblasti automatizácie a kybernetickej bezpečnosti umožní klientom prijímať lepšie rozhodnutia na základe dát – a to v reálnom čase.
Spoločnosť Confluent nedávno oznámila výrazný medziročný rast tržieb, ktorý prekonal očakávania trhu, čo ďalej potvrdzuje jej atraktivitu na trhu technológií pre spracovanie dát. Analytici predpokladajú, že akvizícia by mohla priniesť výhody pre IBM už v prvom plnom roku po jej uzavretí, a to s pozitívnym dopadom na EBITDA aj voľný peňažný tok.
Pre trhy to predstavuje jasný signál, že IBM aktívne investuje do rastu a posilňuje svoju pozíciu v oblastiach cloudu a umelej inteligencie – v reakcii na rastúci dopyt po pokročilých dátových technológiách. Hoci akcie IBM spočiatku zaznamenali mierny pokles, transakcia odráža dlhodobý záväzok spoločnosti rásť a inovovať v IT odvetví.
