IEA varuje pred spomalením rastu dopytu po rope, keďže trh čelí tlaku z viacerých strán

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej aprílovej správe zhoršuje svoj výhľad rastu globálneho dopytu po rope na rok 2025. Podľa novej prognózy by mal dopyt rásť len o 730 000 barelov denne, čo by bolo najpomalšie tempo rastu od pandemického roku 2020.

Hlavné dôvody spomalenia:

Za týmto vývojom stojí kombinácia viacerých faktorov vrátane:

napäté globálne obchodné vzťahy , najmä v súvislosti s novými clami USA

, najmä v súvislosti s novými clami USA rastúci podiel elektromobility a zníženie spotreby v doprave

a zníženie spotreby v doprave spomalenie rastu v niektorých rozvíjajúcich sa ekonomikách

Pokiaľ ide o ponuku, IEA očakáva, že produkcia ropy mimo OPEC+ sa zvýši o 1,3 milióna barelov denne, pričom len Spojené štáty zvýšia produkciu o 490 000 barelov denne, čo je menej ako pôvodne očakávaných 640 000 barelov. Dôvodom je kombinácia nižších cien ropy, vyšších prevádzkových nákladov a slabšej vrtnej činnosti.

Napriek napätiu hrozí prebytok ponuky

Správa IEA varuje, že ak OPEC+ nezmení svoju stratégiu ťažobných kvót, trh s ropou by sa mohol v roku 2025 dostať do prebytku ponuky, čo by ďalej tlačilo ceny ropy nadol.

Vplyv Číny a geopolitika

Na druhej strane, dovoz ropy do Číny v marci medziročne vzrástol o takmer 5 %, čo čiastočne prispelo k nedávnemu miernemu rastu cien. Trhy pozitívne reagovali aj na špekulácie o možnom oslobodení USA od nových ciel, čo by mohlo zmierniť obchodné napätie a podporiť dopyt po energiách.

Dlhodobý výhľad

Krátkodobé faktory môžu ceny ropy dočasne stabilizovať, dlhodobý výhľad však zostáva neistý. Spomaľujúci sa rast dopytu, rastúca konkurencia zo strany krajín mimo OPEC a geopolitické vplyvy budú v nasledujúcich mesiacoch naďalej určovať smerovanie trhu s ropou. IEA tak vysiela trhom jasný signál - éra dynamického rastu spotreby ropy sa spomaľuje a tlak na producentov a investorov sa zvyšuje.

Graf OIL.WTI (H1)

V priebehu dnešného dňa sa cena OIL.WTI pohybovala v úzkom pásme blízko 61 USD za barel, pričom nakrátko otestovala podporu na úrovni 60,55 USD (SMA 100), odkiaľ sa dokázala rýchlo odraziť späť nahor. Aktuálne sa cena obchoduje nad touto úrovňou a snaží sa opäť prelomiť EMA 50 (61,05 USD), čo môže naznačovať obnovenie vnútrodenného rastového impulzu. Index CCI stúpa zo záporných úrovní a %R posilňuje smerom k stredu pásma, čo naznačuje zlepšujúcu sa náladu počas poslednej hodiny obchodovania. Celkovo sa tak OIL.WTI po rannom oslabení vracia k mierne pozitívnemu trendu s možnosťou otestovať rezistenciu nad úrovňou 61,50 USD.

Zdroj: xStation5

