- India a EÚ uzavreli prelomovú obchodnú dohodu, ktorá má byť implementovaná do jedného roka.
- Clo na dovoz európskych áut sa zníži zo 110 % na 40 %, s možnosťou ďalšieho poklesu.
- Akcie indických automobiliek oslabili, keďže sa očakáva nárast konkurencie zo strany európskych značiek.
- Trh zostáva náročný, ale pre európskych výrobcov sa otvára príležitosť najmä v segmente prémiových vozidiel.
- India a EÚ uzavreli prelomovú obchodnú dohodu, ktorá má byť implementovaná do jedného roka.
- Clo na dovoz európskych áut sa zníži zo 110 % na 40 %, s možnosťou ďalšieho poklesu.
- Akcie indických automobiliek oslabili, keďže sa očakáva nárast konkurencie zo strany európskych značiek.
- Trh zostáva náročný, ale pre európskych výrobcov sa otvára príležitosť najmä v segmente prémiových vozidiel.
Po takmer dvoch desaťročiach prerušovaných rokovaní uzavrela India a Európska únia prelomovú obchodnú dohodu, ktorá má potenciál zásadne pretvoriť ekonomické vzťahy medzi týmito dvoma regiónmi. Dohodu oznámil premiér Narendra Modi, ktorý ju označil za „matku všetkých dohôd“. Oficiálny podpis sa uskutoční po právnom posúdení v priebehu nasledujúcich mesiacov, pričom implementácia sa očakáva do jedného roka.
EÚ je najväčším obchodným partnerom Indie a v hospodárskom roku končiacom v marci 2025 dosiahol vzájomný obchod objem 136,5 miliardy USD. Dohoda prichádza v čase, keď sa mnohé krajiny snažia diverzifikovať svoje obchodné vzťahy mimo Spojené štáty, najmä po ochladení vzťahov s americkou administratívou vedenou Donaldom Trumpom.
Automobilový priemysel ako horúca téma
Jedným z najcitlivejších bodov dohody je výrazné zníženie dovozných ciel na európske automobily, ktoré v Indii doteraz dosahovali až 110 %. Po novom sa clo zníži na 40 %, pričom pri vybraných vozidlách s cenou nad 15 000 eur bude sadzba postupne klesať až na 10 %. Tento krok predstavuje najväčšie otvorenie indického automobilového trhu v histórii.
Reakcia burzy bola okamžitá. Akcie popredných indických výrobcov ako Mahindra & Mahindra či Tata Motors klesli až o 5 %, čo odráža obavy investorov z nástupu silnej európskej konkurencie. Európske značky ako Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW alebo Porsche tak získavajú novú šancu presadiť sa na trhu, kde ich podiel doteraz nepresiahol 3 %.
Napriek tomu experti upozorňujú, že vstup na indický trh nebude jednoduchý. Dominuje mu cenovo dostupná a kompaktná produkcia japonských a domácich značiek ako Suzuki či Hyundai. Podľa analytikov budú mať najväčšiu šancu na úspech najmä prémiové európske značky, ktoré sa zameriavajú na vyšší segment trhu, zatiaľ čo masový segment zostane aj naďalej náročný.
Európski výrobcovia majú v Indii zatiaľ obmedzené výrobné kapacity a nízky trhový podiel, no s výhľadom rastu trhu – ktorý by mal do roku 2030 prekročiť 6 miliónov vozidiel ročne – predstavuje nová dohoda významný strategický impulz.
Mercosur: Obavy poľnohospodárov sú prehnané, priemysel víťazí – fakty vs. mýty
BoJ ponecháva sadzby bez zmeny napriek jastrabiemu posunu vo výhlade. Čo ďalej pre USDJPY?
US OPEN: Trumpova otočka zlepšuje náladu na Wall Street
Denné zhrnutie: „Sell America“ ťahá americké aktíva ku dnu (20.01.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.