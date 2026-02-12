Indické textilné výrobky získajú v USA rovnaké výhody ako Bangladéš, ubezpečuje vláda poľnohospodárov

- Indické textilné výrobky získajú rovnaké colné výhody ako Bangladéš.
- USA znížili clá na indické tovary z 25 % na 18 %.
- Až 95 % poľnohospodárskej produkcie je z dohody vylúčené.
- Poľnohospodári protestujú, ale vláda trvá na tom, že citlivé komodity zostanú chránené.
- Indické textilné výrobky získajú rovnaké colné výhody ako Bangladéš.
- USA znížili clá na indické tovary z 25 % na 18 %.
- Až 95 % poľnohospodárskej produkcie je z dohody vylúčené.
- Poľnohospodári protestujú, ale vláda trvá na tom, že citlivé komodity zostanú chránené.
Indický textilný sektor by mal získať rovnaké colné výhody ako Bangladéš v rámci novej obchodnej dohody so Spojenými štátmi, uviedol minister obchodu a priemyslu Piyush Goyal. Podľa neho bude dohoda obsahovať ustanovenia o colných úľavách, ak indickí výrobcovia použijú bavlnenú priadzu dovezenú z USA.
Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako Washington znížil recipročné clá na bangladéšsky tovar na 19 % a zároveň zaviedol úplné oslobodenie od cla pre určité textilné výrobky, ktoré používajú americkú bavlnu alebo syntetické vlákna. Tento krok vyvolal obavy indických vývozcov o stratu konkurencieschopnosti, keďže Bangladéš má výrazne silnejšiu exportnú základňu v odvetví odevného priemyslu.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil zníženie recipročných ciel na indický tovar z 25 % na 18 % a zároveň zrušil 25 % sankčné clo uvalené na Indiu za nákup ruskej ropy. Podrobnosti dohody však ešte neboli úplne zverejnené, čo vyvoláva neistotu, najmä medzi poľnohospodármi.
Tisíce indických poľnohospodárov vyjadrili obavy, že vláda mohla urobiť príliš veľa ústupkov v poľnohospodárskom sektore výmenou za nižšie clá. Goyal však zdôraznil, že približne 90 – 95 % indickej poľnohospodárskej produkcie je z dohody vylúčené. Podľa neho citlivé komodity, ako sú mliečne výrobky, hydina, ovocie, zelenina, etanol, tabak a vybrané strukoviny a obilniny, zostávajú chránené. Vláda tiež neurobila žiadne ústupky v oblasti geneticky modifikovaných plodín.
Pre indický textilný priemysel znamená dohoda potenciálne posilnenie jeho pozície na americkom trhu, najmä ak budú colné výhody skutočne porovnateľné s tými, ktoré získal Bangladéš. Kľúčové však bude, ako rýchlo a do akej miery sa jednotlivé podmienky implementujú.
Investori opúšťajú dolár
Čína naliehavo žiada banky, aby obmedzili expozíciu voči americkým dlhopisom
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
India: Nové bojisko obchodnej vojny?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.