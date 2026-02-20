Indonézia a USA uzatvorili obchodnú dohodu 🌏🤝

- USA znížili clá na indonézsky tovar na 19 percent.
- Palmový olej a iné komodity sú oslobodené od cla.
- Indonézia otvorí svoj trh pre 99 % amerických produktov.
- Dohoda posilňuje spoluprácu v oblasti kritických minerálov a energie.
Indonézia a Spojené štáty finalizovali obchodnú dohodu, ktorá znižuje americké clá na indonézsky tovar z 32 % na 19 %. Dohodu podpísali vo Washingtone prezident Prabowo Subianto a americký prezident Donald Trump.
Pre Jakartu je to významný úspech – kľúčová exportná položka, palmový olej, získala úplné oslobodenie od cla. Podobne aj káva, kakao, kaučuk a koreniny sa budú vyvážať bez cla. Palmový olej predstavuje približne 9 % celkového vývozu krajiny.
Širší ekonomický kontext
Dohoda prichádza po náročnom období pre indonézske trhy:
- Hrozba zníženia ratingu akciového trhu zo strany MSCI
- Zníženie ratingového výhľadu zo strany Moody's
- Oslabená dôvera investorov v dôsledku nepredvídateľnej politiky
Nové podmienky by mohli pomôcť stabilizovať sentiment. Spojené štáty zároveň zjednotili sadzbu na úrovni 19 %, čo je v súlade s dohodami s Malajziou a Thajskom (Vietnam má 20 %).
Ústupky Indonézie
Indonézia sa zaviazala:
- Odstrániť clá na 99 % amerických výrobkov
- Prijmúť americké technické normy (automobily, emisie, zdravotnícke zariadenia, lieky)
- Nestanovovať diskriminačné digitálne dane
- Umožniť širší prístup americkým investorom
Dohoda zahŕňa aj záväzky nakúpiť americké tovary v hodnote až 38,4 miliardy USD, z toho 15 miliárd USD v oblasti energetiky a 4,5 miliardy USD v oblasti poľnohospodárskych produktov.
Strategické suroviny v centre pozornosti
Kľúčovou oblasťou sú kritické minerály – nikel, kobalt, bauxit a vzácne zeminy. Indonézia:
- Obmedziť nadmernú produkciu spracovateľských závodov v zahraničnom vlastníctve
- Zosúladiť pravidlá s obchodnými záujmami USA
- Uľahčenie investícií USA do ťažby a spracovania
Dohoda je nepriamou reakciou na obavy USA týkajúce sa dominantného postavenia Číny v dodávateľských reťazcoch strategických surovín.
Dohoda nadobudne platnosť do 90 dní od dokončenia právnych postupov. Ak bude riadne implementovaná, mohla by tvoriť základ pre širšie reformy a posilniť dôveru investorov.
